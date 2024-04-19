فى وداع صلاح السعدنى.. حنان مطاوع: "ذكريات كتير وحب كبير.. الله يرحمه"

نعت الفنانة حنان مطاوع الراحل صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض ليفارق الحياة عن عمر ناهز 81 عاما.

وشاركت "حنان" صور من خلال عمل جمعهما معًا عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت: "ذكريات كتيرة وحب كبير للأستاذ صلاح السعدني، الله يرحمه برحمته الواسعة".

وتتلقى أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاء فقيدهم يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وكانت حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على نعي الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني قدم عشرات الأعمال الفنية التي لاقت نجاحات وشهرة مصرية وعربية كبيرة، كان من أشهرها مسلسلات "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "ولسة بحلم بيوم"، "الجوارح"، "أوراق مصرية"، "النوة"، "حلم الجنوبي"، "القاصرات"، "السيف الوردي"، "الأصدقاء"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".

وتُعد شخصية "العمدة سليمان غانم" من أكثر الشخصيات التي جسَّدها الفنان الراحل صلاح السعدني ودخلت قلوب المشاهدين في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وأصبح لقبه داخل الوسط الفني، وكانت أولى حلقاته في رمضان عام 1987، وهي إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

يُعد مسلسل "القاصرات" آخر أعمال صلاح السعدني، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.