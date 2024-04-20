قبل عرضه.. ما علاقة إسلام جمال بشيري عادل في "الوصفة السحرية"؟

ينتظر كلا من الفنانة شيري عادل والفنان إسلام جمال عرض مسلسلهما الجديد “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح”، والمقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون المقبل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن الفنان إسلام جمال متزوج من الفنانة بسمة داوود ضمن الأحداث، بينما تظهر الفنانة شيري عادل بدور زوجة الفنان عمر الشناوي، وتجمع علاقة صداقة قوية بين الاسرتين نظرًا لمكوثهم في “كومباوند” واحد، وتتوالى أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية.

جدير بالذكر أنه قد انتهى صناع مسلسل "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح" من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه خلال شهر مايو المقبل عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه على واتش إت، ولكن لم يتحدد موعد عرضه حتى الآن، و المسلسل يسلط الضوء على قضية مهمة في المجتمع وتحديدًا المشاكل الزوجية بشكل لايت.

مسلسل “الوصفة السحرية” - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

من جهة أخرى، ينتظر إسلام جمال عرض فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير ودياب، والذى انتهى من تصويره منذ فترة، من إخراج أحمد نادر جلال، والمقرر طرحه مطلع شهر مايو المقبل.

وشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجي.