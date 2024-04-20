السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل عرضه.. ما علاقة إسلام جمال بشيري عادل في "الوصفة السحرية"؟

شيري عادل وإسلام
شيري عادل وإسلام جمال

ينتظر كلا من الفنانة شيري عادل والفنان إسلام جمال عرض مسلسلهما الجديد “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح”، والمقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون المقبل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن الفنان إسلام جمال متزوج من الفنانة بسمة داوود ضمن الأحداث، بينما تظهر الفنانة شيري عادل بدور زوجة الفنان عمر الشناوي، وتجمع علاقة صداقة قوية بين الاسرتين نظرًا لمكوثهم في “كومباوند” واحد، وتتوالى أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية.

جدير بالذكر أنه قد انتهى صناع مسلسل "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح" من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه خلال شهر مايو المقبل عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه على واتش إت، ولكن لم يتحدد موعد عرضه حتى الآن، و المسلسل يسلط الضوء على قضية مهمة في المجتمع وتحديدًا المشاكل الزوجية بشكل لايت.

مسلسل “الوصفة السحرية” - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

من جهة أخرى، ينتظر إسلام جمال عرض فيلم "السرب" مع النجوم أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير ودياب، والذى انتهى من تصويره منذ فترة، من إخراج أحمد نادر جلال، والمقرر طرحه مطلع شهر مايو المقبل.

وشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجي.

اسلام جمال الوصفة السحرية لزواج ناجح الوصفة السحرية شيري عادل عمر الشناوي بسمة داوود

مواد متعلقة

أحمد عبداللاه لـ"الدستور": المتحدة وفرت لنا ميزانية ضخمة ووقت كافيًا لخروج موسم فنى متكامل

جلال الزكي لـ"الدستور": قصدت إبراز الدراما الشعبية في حق عرب بشكل "نظيف"

أحمد فايز لـ"الدستور": ديكورات الحشاشين وجودر ممتعة رغم صعوبتها ومحظوظ بالتعاون مع المتحدة

شريهان ناعية صلاح السعدنى: قامة وقيمة فنية مصرية محترمة

فى وداع صلاح السعدنى.. حنان مطاوع: "ذكريات كتير وحب كبير.. الله يرحمه"

أحمد رزق لـ"الدستور": أُحضر لعمل سينمائى.. والفن لا يشغلنى عن دورى كـ"أب"

موعد عزاء صلاح السعدنى بمسجد الشرطة

الأمانة العامة بجامعة الدول العربية تُحيي يوم الإعلام العربي

الأكثر قراءة

عاجل| استبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف الكونفيدرالية

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

الأهلى يؤجل التأهل لنهائى إفريقيا من القاهرة بعد التعادل سلبيًا مع مازيمبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح