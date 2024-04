بعد شخصية "برزك أميد".. معلومات عن سامى الشيخ بطل الفيلم العالمى "run"

استطاع الفنان سامي الشيخ لفت الأنظار خلال موسم رمضان المنقضي بشخصية "برزك أميد" المخلص الخائن لشخصية حسن بن الصباح في مسلسل "الحشاشين"، والذي خاض بطولته النجم كريم عبد العزيز وحقق نجاح جماهيري كبير.

وأعلن "الشيخ" خلال الساعات الماضية، عن خوضه بطولة الفيلم العالمي "run"، والذي يظهر خلاله سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله إيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل، لذلك يرصد الدستور، خلال السطور التالية معلومات عن حياة سامي الشيخ الفنية.

فنان مصري مقيم ما بين لوس أنجلوس والقاهرة، ولم يكن فيلم run أولى تجاربه العالمية، فسبق وشارك في عدة أفلام أجنبية من قبل.

كانت بدايته الفنية عام 2007 حين شارك في المسلسل الشهير "The Big Bang Theory"، وشارك بعدها في العديد من الأعمال الأمريكية، التي من أبرزها فيلم "Transformers: Dark of the Moon" عام 2011، قبل أن يأتي إلى مصر.

شارك في مسلسل "حكايات بنات" عام 2012، ثم مسلسل "ستائر الخوف" عام 2014.

ذاع صيته في موسم رمضان المنقضي بمشاركته في مسلسل الحشاشين، والذي ظهر خلاله بدور زربك أميد، وهو الشخص المقرب لحسن الصباح، والذي خانه في أيامه الأخيرة واتهم بقتل ابنه "المهدي".

بدأ تصوير فيلم Run في أبريل الجارى في جزيرة كرك الكرواتية، ويتتبع الفيلم قاربًا يحمل مهاجرين من دول إفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف، حيث يلوم المهاجرون المهربين.

جدير بالذكر أن أراد المخرج العالمى أوي بول أن يوجه عدسته نحو أزمة المهاجرين المتنامية في أوروبا من خلال فيلم الإثارة المرتقب "Run"، بعد وصولهم أخيرًا إلى الشاطئ، يحاول الركاب اليائسون التهرب من الشرطة ويتمكن عدد قليل منهم من الفرار. يركز الفيلم على القصص الفردية للمهاجرين والسكان المحليين والسياح على مدار اليوم، حيث تؤدي إلى تصعيد عنيف.

يقوم ببطولة فيلم Run مع الشيخ كل من دانييل سولي ("The Deuce" و"House of Cards") وكريستين رينتون "First Shift" و"Sons of Anarchy" ومحمد قيسي "Kickboxer".

"Run" من تأليف وإنتاج وإخراج بول، الذي عمل أيضًا مع رينتون وسولي في أحدث أفلامه، وهو فيلم الجريمة في مدينة نيويورك "First Shift".