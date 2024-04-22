مدحت صالح يعلن إصدار نسخة معدلة من ألبوم "استنى"

أعلن المطرب مدحت صالح عن إصدار نسخة معدلة Remastered Version 2024 من ألبوم “استنى”، والذي تم إصداره لأول مرة سنة 2015 وتم إعادة ميكساج و ماستر الألبوم.

من جهة أخرى، شارك مدحت صالح مؤخرًا، فى حفل قادرون باختلاف فى دورته الـ5، وقدم أغنية بعنون "سحابة عدت"، مع عدد من القادرين باختلاف خلال فعاليات الحفل.

وقدم مدحت صالح خلال مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى، تتر استثنائيًا، عبر بقوة عن مضمون العمل، بروح خفيفة الظل، تحمل الكثير من الشجن ورائحة الماضى المليء بالذكريات التى لا تُنسى، حتى أن أغنية "حنيت للبيت" لاقت انتشارًا كبيرًا، وتحولت لأيقونة رمضان الماضى في كل ما هو له علاقة بالماضى و"لمة" العائلة، وذكريات زمان.

"إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.