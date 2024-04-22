دم المصريين خط أحمر.. شريف منير يكشف كواليس شخصيته في"السرب"

ينتظر الفنان شريف منير عرض فيلمه الجديد “السرب” المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائي خلال مطلع شهر مايو المقبل ويعتبر بطولة مشتركة ويضم نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم أحمد السقا.

وشارك منير صورًا له من كواليس فيلم السرب عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق عليها قائلًا:“دم المصريين خط أحمر، فيلم السرب قريبا”.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

قال مؤلف فيلم السرب عمر عبد الحليم، إن حادث استشهاد الـ21 مصريا في ليبيا في 2015، كان السبب في كتابة هذا الفيلم، وأنه لم يكن أن تمر هذه الفكرة عن عقول المبدعين والحمد لله أن الفكرىة لاقت القبول، والفكرة لا تحكى للرد المصرى فقط، ولكنها تحكى فترة في حياة ليبيا، واستغرق دراسات كبيرة جدا، وكل الكتب التي تحدثت عن فكرة التطرف، وحتى الكتب التي تصدرها قادة الفكر المتطرف.

أضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى، المذاع علي القناة الأولى: “لم أكن بالادراك الكاف بالفكر المتطرف، وهو ما جعلنى أبحث بشكل متعمق، وأدرس طبيعة عمل الوظائف”.

وأكد أن فيلم السرب يؤرخ لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش الإرهابى" فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.