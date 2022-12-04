الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي في 7 خطوات

برنامج تكافل وكرامة
برنامج "تكافل وكرامة"

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها خلال الأيام الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" من قبل المواطنين المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، ولديهم مشاكل أو عدد من الشكاوى وهو ما يظهر حرص الدولة على سماع شكاوى المواطنين وتوفير بيئة أفضل للحصول على الدعم من خلال منظومة للشكاوى إلكترونية تسهل تقديم الشكوى على المواطن وتسرع الإجراءات.

كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التى تخص هذا الأمر حيث يمكن لصاحب الشكوى أو من لديه شكوى تخص برنامج تكافل وكرامة الدخول على الموقع الذى أتاحته وزارة التضامن الاجتماعى من أجل هذا الأمر من خلال الخطوات التالية:

  1. يقوم صاحب الشكوى بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.
  2. ثم يقوم صاحب الشكوى بالضغط لعى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"
  3. ثم يضفط صاحب الشكوى على ايقونة "تكافل وكرامة"
  4. بعد إجراء الخطوات السابقة يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومى خلال الخانات المخصصة لذلك
  5. يضغط المستفيد على أيقونة "تسجيل شكوى"
  6. فى نهاية ذلك يظهر نوع بطاقة الدعم سواء كانت "تكافل" و"كرامة"
  7. يظهر لصاحب الشكوى المحافظة والإدارة الاجتماعية.

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الاشتراك في المعاش

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أنواع شكاوى تكافل وكرامة

وأوضحت الوزارة فى منشور لها أن على المواطن أن يختار نوع الشكوى من ضمن الشكاوى التالية المدرجة على الموقع وكتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج "تكافل وكرامة" ثم يضغط على كلمة تسجيل، وعلى الفور ستظهر رسالة، تمّ تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى، ثم يطبعها، وأنواع لشكاوى على الموقع  كالتالي:

- شكاوى الرقم السري.

- إيقاف أو تجميد بطاقة.

- سوء خدمات الخط الساخن.

- إهمال أو معاملة سيئة موظفي مكتب البريد.

- شكاوى بطاقة الصرف.

- طلب رشوة أو ابتزاز موظفي الشؤون.

-  شكاوى تتعلق بالرصيد.

- خطأ بالرقم القومي المسجل على بطاقة الصرف.

-  سوء خدمات موظفي الشؤون.

- طلب تعديل بيانات الأسرة.

- خطأ بالاسم المسجل على بطاقة الصرف.

شكاوى تكافل وكرامة تكافل وكرامة تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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