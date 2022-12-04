كيفية تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز الكشف الطبي لاستخراجها

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز كشف طبي من المواضيع التى يزداد نسبة البحث عنها بشكل دائم من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل" من قبل ذوى الهمم، “الدستور” ترصد جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال السطور التالية:

كيفية تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم لابد من اتباع الخطوات التالية:

يقوم صاحب الطلب بالضغط على هذا الرابط الذى أتاحته وزارة الصحة للتسجيل من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

ثم يقوم صاحب الطلب بكتابة جميع بياناته الشخصية فى الخانات المخصصة لذلك ويراعى الدقة

ثم يظهر رقم الطلب وعلى المتقدم الاحتفاظ به

بعد ذلك يتم الاستعلام عن الطلب من خلال الضغط على أيقونة "استعلام"

فى حال قبول الطلب يقوم مقدم الطلب بحجز موعد للكشف الطبى من خلال الضغط على أيقونة "حجز"

على صاحب الطلب التوجه للكشف الطبى حسب الموعد

بعد كل الخطوات السابقة سوف يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كان المتقدم يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

خطوات تسجيل كشف طبى لذوى الهمم

أتاح موقع وزارة الصحة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ، من خلال الضغط هنا.

ثم يقوم صاحب الطلب بالضغط على أيقونة "كشف طبى"

بعد ذلك على صاحب الطلب كتابة جميع بياناته الشخصية بشكل سليم

- بعد الانتهاء من كتابة المعلومات الشخصية تصل رسالة لصاحب لاطلب على رقم تليفونه الشخصى تخبره بالموعد ومكان الكشف.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

لـ بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات وهى:

-تتيح الجمع بين معاشين.

- تمكن صاحبها من التعيين حيث تتيح تعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات.

-كذلك تمكن صاحبها من الحصول على سكن حكومي.

- تعمل على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

- بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب.

- وتتيح لصاحبها الدمج في المدارس.

- وكذلك تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.