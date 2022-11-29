لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة أحد أهم المزايا التي دعمت من خلالها الدولة فئة المعاقين الذين عانوا لسنوات طويلة من التهميش، ووضعت وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط والإجراءات لحصول المعاقين على بطاقة الخدمات المتكاملة، منها توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من نوع الإصابة ودرجتها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي ورابط الاستعلام عن نتيجته من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

رابط نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يستطيع المعاقون الراغبون في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم معرفة نتيجة الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا : الدخول إلى موقع بوابة المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط هنا.

ثانيًا : الضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثًا : كتابة جميع بيانات المتقدم على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابعًا : تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب ووسيلة الاستلام.

خامسًا : الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

استعلام عن موعد الكشف الطبي

ويستطيع المعاقون الراغبون في الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفر لهم الكثير من المزايا من الحصول على معاش وسيارة مخصصة للمعاقين وغيرها من المنافع اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط هنا.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا كاملأ ثم الضغط على بحث للاستعلام عن موعد الكشف الطبي .

وأكدت وزارة الصحة على المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي، ويجب تجهيز الأبحاث والإشاعات التي طلبتها منك اللجنة واعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي

بعد الكشف الطبي يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل وبعدها يجب الذهاب الى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

وبعد إنتهاء هذه الخطوات يتم إرسال التقارير الطبية الخاصة بالمتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات.