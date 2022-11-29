الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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ننشر لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي خصصتها الدولة لحماية الطبقات الفقيرة من التداعيات الاقتصادية التي أثرت على أسعار السلع مع اتجاه مصر لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي 2016.

ومع استمرار التداعيات الاقتصادية عالمياً مع انتشار فيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية، قامت مصر بزيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وفق بعض الشروط التي وضعتها على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، كما خصصت رابطا خاصا للاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

يستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش أو تقديم الشكاوى، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول عبر هذا  الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/ ، ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقما ثم اضغط على زر الاستعلام في حالة رغبتك في الاستعلام أو الشكاوى في حالة رغبتك في إرسال شكوى.     

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إجراءات الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة 

  1. التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
  2. صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  3. صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  4. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
  5. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  6. قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  7. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  8. صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  9. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  10. صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  11. صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
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تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة ومنها استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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