الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
ads

توفر وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعم هذه الفئة المهمشة لسنوات طويلة.

بطاقة الخدمات المتكاملة 

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الهمم والذين يحصلون عليها وفق بعض الشروط التي حددتها هذه الوزارات وتم وضعها على المواقع الالكترونية الخاصة بهم ، وأهمها توقيع كشف طبي على طالب بطاقة الخدمات المتكاملة للتأكد من نوع الاعاقة ، وتوضح الدستور في التقرير التالي كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع المعاقين الراغبين في تعديل موقع كشف بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول عبر رابط وزارة الصحة من هنا ،أو اتباع الخطوات التالية: 

أولا الدخول مباشرة إلى الأيقونة الخاصة بتعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

 ثانيًا سيظهر أعلى الصفحة العديد من الخيارات، اضغط على خيار حجز موعد الكشف الطبي، وتعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف، وحجز موعد استكمال أوراق وغيرها.

استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط موقع وزارة التموين.. الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد بالرقم القومي

ثالثًا يختار الشخص تعديل نوع الإعاقة، ويكتب البيانات التالية:

  1. الرقم القومي لذوي الإعاقة.
  2. تحديد نوع الإعاقة.
  3. إدخال مكان الكشف.
  4. إدخال التاريخ والساعة ثم الضغط على حفظ البيانات.

خطوات الحصول على بطاقة المعاقين 

يستطيع المعاقين  الحصول على  بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ثم اتباع الخطوات التالية للتقديم : 

  • سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم
  • بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
txt

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2023 وتفعيل الحساب المدرسي الموحد

  • بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
  • قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
  • في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
  • بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة
الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي المعاقين وزارة الصحة موعد كشف تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بـ 5 قرى بمركز أبشواي بالفيوم (صور)

وزير التعليم يعلن تفاصيل أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 (صور)

سعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم في مصر

إصابة طفل بكسر في الجمجمة بعد سقوطه من سلم مدرسة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم