كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

توفر وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعم هذه الفئة المهمشة لسنوات طويلة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الهمم والذين يحصلون عليها وفق بعض الشروط التي حددتها هذه الوزارات وتم وضعها على المواقع الالكترونية الخاصة بهم ، وأهمها توقيع كشف طبي على طالب بطاقة الخدمات المتكاملة للتأكد من نوع الاعاقة ، وتوضح الدستور في التقرير التالي كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع المعاقين الراغبين في تعديل موقع كشف بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول عبر رابط وزارة الصحة من هنا ،أو اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول مباشرة إلى الأيقونة الخاصة بتعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

ثانيًا سيظهر أعلى الصفحة العديد من الخيارات، اضغط على خيار حجز موعد الكشف الطبي، وتعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف، وحجز موعد استكمال أوراق وغيرها.

ثالثًا يختار الشخص تعديل نوع الإعاقة، ويكتب البيانات التالية:

الرقم القومي لذوي الإعاقة. تحديد نوع الإعاقة. إدخال مكان الكشف. إدخال التاريخ والساعة ثم الضغط على حفظ البيانات.

خطوات الحصول على بطاقة المعاقين

يستطيع المعاقين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ثم اتباع الخطوات التالية للتقديم :

سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم

بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.