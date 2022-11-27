الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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للمرأة المتزوجة الحق فى الحصول على معاش تكافل وكرامة وفق بعض الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي حددتها كاملة عن طريق موقعها الإلكتروني، كما أتاح موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الفرصة أمام أصحاب معاش تكافل وكرامة في الاستعلام عنه أو تقديم شكوى، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

 

استعلام تكافل وكرامة 

تستطيع المرأة المتزوجة وهى إحدى الفئات التي توفر لها الدولة معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه بالرقم القومي من خلال وزارة  التضامن الاجتماعي  بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر  الدخول عن طريق هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة المكون من 14 رقمًا للمرأة المتزوجة، واضغط استعلام عبر رباط الهيئة القومية للتأمين.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 

للحصول على معاش تكافل وكرامة لابد من  استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة،  أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة ، عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي ومستندات التقديم في البرنامج

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022 ورابط الاستعلام والشكاوى

ويتم رفض بعض الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة إذا كان الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة تم قيده  بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضي معاش من تلك الجهات، أو حيازة أرض زراعية أكبر من فدان ، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

وأيضًا  امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة،  العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) ، العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)،   التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)، ملكية عمل خاص/شخصي، وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها ، حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

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تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معاش تكافل المرأة المتزوجة

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