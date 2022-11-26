دوريات للمقبلين على الزواج وصرف تكافل وكرامة.. حصاد «التضامن» فى أسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث التي قامت بها السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 18 نوفمبر إلي 25 نوفمبر.

ونستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة 18 نوفمبر

- برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والتشغيل ينفذ مشروعات صديقة للبيئة في ثماني محافظات، ويستهدف التوسع فى مبادرات الاستدامة البيئية.

- في إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، التضامن الاجتماعي تواصل تسليم أجهزة اللاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بجامعة حلوان.

السبت 19 نوفمبر

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تطلق مبادرة لتعزيز وعي الشباب بالقضايا الاجتماعية والتصدى للشائعات تحت عنوان "عقلك فين"، والمبادرة بدأت من جامعات بورسعيد وأسيوط والمنيا ودمنهور وأسوان والوادى الجديد والسويس.

- معارض "ديارنا" تتوسع في الجامعات المصرية مثل جامعتى السويس والأقصر وفي النوادي الاجتماعية مثل نادي الصيد المصري ونادي الجزيرة، ويستعد لعقد معرض بالمنيا بهدف يفتح مجالات تسويق للأسر المنتجة وللتعاونيات الإنتاجية.

- التضامن الاجتماعي تنطلق بتنظيم ورش تدريبية للجمعيات الأهلية الشريكة على آليات تسجيل طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- في إطار بروتوكول التعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة إي أف جي هيرميس، مديرية التضامن بالأقصر تتابع تنفيذ المرحلة الثانية بالبروتوكل لإنشاء 64 منزلا بقرية الدير فى إطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة.

الأحد 20 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع مع محافظ البحر الأحمر حادث سير بطريق رأس غارب الغردقة، وتنفذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

- احتفالا باليوم العالمي للطفل، التضامن الاجتماعى تطلق تقريرا عن إنجازات الوزارة في رعاية وتنمية الأطفال، والقباج تؤكد أن الدولة حريصة على الاستثمار في الطفولة وتنفق أكثر من 100 مليار جنيه سنويا في تعزيز صحتهم وتعليمهم وحمايتهم.

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق معسكرًا لتدريب القادة الدينيين والمجتمعيين بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمحافظة الأسكندرية، وينفذ تدريبا لإجمالي 1072 متعافي بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يطلق البرنامج التدريبي "إعداد كوادر رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعي المجتمعي وبناء اتجاهات إيجابية" في محافظات وقرى حياه كريمة خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2022.

- عبر تقنية الفيديو كونفرانس القباج تلبى دعوة نيفين ياسا جمعية Rising-Out-Of-The-Ashes بكندا بهدف مناصرة حقوق العاملين في مجال جمع القمامة وتدوير المخلفات والقاطنين في المناطق غير الآمنه من أخطار المخلفات.

الإثنين 21 نوفمبر

- التضامن الاجتماعي تكثف التنسيق مع شركة آى فاينناس لتعجيل الموقف التنفيذى للمنصة الرقمية الموحدة لمتابعة مشروعات الإقرض والتمكين الاقتصادي بالوزارة وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق تنمية الصاناعات الريفية والبيئية.

- القباج تلبي دعوة القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب.. لتناقش مشكلات بطاقات تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وتشهد تكريم نموذجين ملهمين من القادرين باختلاف محمد الحسيني وماجد مراد.

- 162,000 طالب جامعي يجتاز التدريبات النهائية حول "إعداد المقبلين على الزواج والحفاظ على كيان الأسرة المصرية" في إطار تنفيذ برنامج "مودة لإجمالي 2160 تدريبا خلال الفصل الدراسي الأول داخل 27 جامعة.

- انعقاد مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة القباج وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والاجتماع يتناول عددا من الموضوعات أهمها القوائم المالية، وإنجازات البنك في الربع الأول من العام 2022، ونتائج عمل اللجان الفنية، وتعديل اللوائح الإدارية.

الثلاثاء 22 نوفمبر

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل فرقة الأمن الجنائي رقم (1) بالتحريات العسكرية، وذلك في إطار فعاليات البرنامج التدريبى حول "المخدرات المستحدثة ومهارات اكتشاف العوامل النفسية والاجتماعية المنبئة بالجريمة".

- ويعقد لقاءً بحثيا لمناقش نتائج "التغير القيمى فى الريف المصرى" والحضور يناقش التغيرات القيمية والسلوكية في الريف المصري بما يشمل مختلف النواحي الثقافية والتاريخية والاجتماعية والنفسية، وذلك على مدار الثلاثين عاما الماضية.

- وتصدر دراسة بعنوان "سوء استخدام العقاقير النفسية وعواقبها الصحية والاجتماعية" حال استخدامها دون إشراف طبى.

الأربعاء 23 نوفمبر

- تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء،القباج تشارك مؤسسة "تروس" في إطلاق "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص" وتصرح المجتمع المدنى يلعب دورا رئيسيا في تحفيز الاستثمار المحلي ودوران رأس المال بالمجتمعات المحلية.

- التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية لإتاحة خدمات طبية وفرص علاج مجانية للأولى بالرعاية، والقباج تؤكد أن صحة الأولى بالرعاية هي جزء لا يتجزأ من الثروة التي يجب الاسثتمار فيها لحمايتهم من المرض والفقر.

القباج واللواء أبوبكر الجندي يوقعان بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة "ماونتن فيو للتنمية" لتنفيذ أنشطة تنموية في قرى "حياة كريمة" تركز على تنمية البشر وتوفير الخدمات اللازمة لرصد المواهب والكفاءات.

- برنامج فرصة يطلق قافلة تمكين اقتصادي تحت شعار "ابدأ وإحنا معاك" وتبدأ بتسليم مشروعات لإجمالي 4200 أسرة تخرجت من برنامج الدعم نحو التمكين الاقتصادي في أسوان وكفرالشيخ والمنيا وأسيوط وجنوب

الخميس 25 نوفمبر

- فى نسختها الخامسة استمرار الورش التدريبية للمتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان عن كيفية استخدام المكون المرئي في توعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات ومدير الصندوق يشارك المتطوعين حوارا مفتوحا.

- اللجنة العليا للأسر البديلة تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة آليات تعزيز تطبيق منظومة كفالة الأطفال والنظر فى طلبات الكفالة والتظلمات والاستفسارات الواردة من الاسر البديلة باللجان المحلية بالمديريات.

- جناح برنامج "فرصة" يستعرض منتجات العسل لأصحاب المشروعات من خريجي تكافل وكرامة، في إطار مشاركته بمهرجان العسل المصري في نسخته الخامسة، والزوار يشيدون بالإنتاج المتميز والجودة العالية لإنتاج المشروعات متناهية الصغر.

- القباج تجتمع بالإدارة المركزية لشئون الاشخاص ذوي الإعاقة، لتنسيق دور الوزارة في المنظومة القومية للأطراف الصناعية وتحديد بنود صرف دعم اجور العاملين بالمؤسسات والمراكز التأهيلية وورش الاطراف الصناعية في المحافظات.

- في إطار برنامج تنمية الأسرة المصرية، القباج تشهد نتائج عمل الرائدات الاجتماعيات في التوسع في برنامج "وعي" في المناطق الريفية والمناطق المطورة بديلة العشوائيات، وتستمع إلى نتائج بحث 2 مليون أسرة لتقصي اتجاهاتهم وافكارهم نحو التعليم والزيادة السكانية وتشغيل النساء.

- القباج تشهد اجتماع اللجنة التنسيقية لإنشاء غرفة إدارة الأزمات بالعاصمة الإدارية واللقاء يستعرض الخطوات التنظيمية للمنظومة وأليات التشبيك والتطبيقات الرقمية الجاري تنفيذها قبل انتقال الوزارة للعاصمة في يناير 2023.