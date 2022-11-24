رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي ومستندات التقديم في البرنامج

يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي من خلال مواقع الإنترنت، بعد أن وفرت الدولة هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم وتوفير الدعم اللازم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يوضح لكم موقع الدستور طريقه الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي بكل سهولة ويسر من خلال الرابط الخاص بموقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والدخول على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من "هنا".

ثم يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة ثم الضغط على استعلام.

الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي.

الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ومن أجل التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا يجب التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها لمحل سكن المتقدم.

مستندات التقديم في معاش تكافل وكرامة

وتوفير المستندات التالية من أجل التقديم للحصول على المعاش والمتمثلة في الآتي:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية و بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة 2022 وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي هو 500 جنيه للأسر المستفيدة، و450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة و350 جنيهًا للأيتام.