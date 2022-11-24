الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي ومستندات التقديم في البرنامج

الاستعلام عن تكافل
الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي
ads

يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي من خلال مواقع الإنترنت، بعد أن وفرت الدولة هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم وتوفير الدعم اللازم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يوضح لكم موقع الدستور طريقه الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي بكل سهولة ويسر من خلال الرابط الخاص بموقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  والدخول على رابط الاستعلام  عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من "هنا".

ثم يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة ثم الضغط على استعلام.

الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي.

الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ومن أجل التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا يجب التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها لمحل سكن المتقدم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022 ورابط الاستعلام والشكاوى

وزيرة التضامن: تدريب أبناء تكافل وكرامة ممن تخطوا 15 عامًا على حرف سوق العمل

5600 طفل مستفيد من تكافل وكرامة بـ6,9 مليار جنيه سنوياً

رابط وخطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022

مستندات التقديم في معاش تكافل وكرامة

وتوفير المستندات التالية من أجل التقديم للحصول على المعاش والمتمثلة في الآتي: 

- صور بطاقة الرقم القومي سارية و بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة 

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة 2022 وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي هو 500 جنيه للأسر المستفيدة، و450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة و350 جنيهًا للأيتام.

استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي الاستعلام عن تكافل الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الرقم القومى تكافل وكرامة بالرقم القومي رابط الاستعلام قيمة معاش تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقالة مسئول الفضيحة غير الأخلاقية

وزير الصحة يبحث مع نظيره العمانى التعاون فى القطاع الصحى

انطلاق المهرجان الخامس لعسل النحل المصرى بمشاركة 50 شركة مصرية وعربية

تفاصيل ومستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)