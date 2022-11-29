الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موقع الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وحجز كشف طبي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة
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بدأ العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، الذين سجلوا بيانات طلب إجراء الكشف الطبي عبر موقع وزارة التضامن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للحصول على المميزات التي تقدمها الدول لهذه الفئة.

الاستعلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة دون الحاجة للذهاب إلى أي مصلحة حكومية، فقط يحتاج مقدم الطلب إلى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الصحة المصرية بوابة المجالس الطبية المتخصصة www.smcegy.com

الضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كتابة جميع بيانات المتقدم على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب ووسيلة الاستلام.

الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.


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من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة ؟

 

أوضحت وزارة التضامن، أنه تم إعفاء حالات ذوي الإعاقة الشديدة من الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 بشرط تقديم ما يلي:

- الرقم القومي أو شهادة الميلاد إذا كان دون سن 16 (وفي هذه الحالة تقدم صورة الرقم القومي لولي الأمر أيضًا).

- 3 صور شخصية بخلفية بيضاء.

- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون مُعتمدا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو ومستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها.

 

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بدون حجز كشف طبي

واشترطت أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن 12 نوعا من الإعاقات.

- الشلل الدماغي.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات المتعددة.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أوقدم).

- كف البصر.

- فقد السمع التام.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

- اضطراب طيف التوحد.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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