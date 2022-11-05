الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومى

يعتبر تكافل وكرامة برنامجي تحويلات نقدية مشروطة، أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطويـر شبكات الأمان الاجتماعي، ويبحث المواطنون عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، بعدما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عن زيادة أعداد المسنين المستفيدين من برنامج كرامة، ليصل عددهم إلى ما يقرب من 500 ألف من المسنين.

عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة 2022

تم زيادة عدد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن، من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط، ووفقًا للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الدعم النقدى لـ500 ألف أسرة، من بين الـ900 ألف أسرة التى سيتم ضمها إلى برنامجي "تكافل وكرامة".

فئات المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2022 الذين تمت إضافتهم مؤخرا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي.. tk.moss.gov.eg ويتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

معايير القبول في برنامج تكافل وكرمة 2022

1- استيفاء بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة