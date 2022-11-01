الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يوفر برنامج تكافل وكرامة دعم نقدي للمرأة المتزوجة لمساعدتها في توفير حياة كريمة لها ولأبنائها، وجاء برنامج تكافل وكرامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مظلة حماية اجتماعية لبعض الفئات لمواجهة تداعيات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.

 

استعلام تكافل وكرامة 

تستطيع المرأة المتزوجة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة   https://tk.moss.gov.eg/، ثم ادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة والضغط على زر استعلام. 

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

أسباب رفض دعم برنامج تكافل وكرامة

         

تسجيل شكوى تكافل وكرامة 

 

وتستطيع المرأة المتزوجة تسجيل شكوى تكافل وكرامة من خلال ادخال الرقم القومي للشخص المستعلم، ثم الضغط على تسجيل شكوى، ثم يسجل البيانات المطلوب لمتابعة الشكوى وهي اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية وقسم الشرطة التابع له المستفيد، يتم تحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة، كتابة رقم التليفون المحمول للمستفيد، كتابة تفاصيل الشكوى، الضغط على كلمة تسجيل.

 

معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة، ومنها  استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

ويتم اقصاء عدد من الفئات من البرنامج منهم من تم قيده بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان ، امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام  2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها)،  العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)،  التواجد/العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

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