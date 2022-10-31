رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وشروط استخراجها

وفرت الدولة كافة أنواع الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وكانت بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لحمايتهم وتوفير الدعم لهم بكاقة أشكاله، وتعمل وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان على إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم بعد اتباع بعض الخطوات المهمة لتحديد نوع الإعاقة ودرجتها، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اتباع بعض الخطوات لحجز كشف طبي من خلال موقع وزارة الصحة والسكان واتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر رابط بطاقة الخدمات المتكاملة التابع لوزارة الصحة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

ثم اختيار حجز كشف طبي، ثم تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول علي بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة، مع العلم ان الطالب مسئول مسئولية قانونية عن جميع البيانات المسجلة ويجب طباعة استمارة التعليمات، ثم الرقم القومي ، والاسم، وتاريخ الميلاد ، والحالة الاجتماعية ، ومحافظة السكن، والعنوان بالتفصيل ، ثم الوظيفة ، وكتابة رقم التليفون، ويجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف، ثم تحديد نوع الاعاقة، وأكد الموقع على التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصل للطالب رساله بموعد ومكان الكشف.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي أن يكون يعاني من بعض الإعاقات الشديدة ومنها الجذام، ومتلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي، ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل، شلل الأطفال في طرف واحد.

ويستطيع المتقدم للحصول على طلب بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

للتعر فعلى كافة التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام عنها وشروط الحصول عليها.