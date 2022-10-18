يجري ذوي الهمم الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي وفرتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تحديد موعد الكشف الطبي لهم والاستعلام عنه من خلال بوابة وزارة الصحة ، بعد تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين .

الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط التالي

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx ، ثم كتابة القرم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له والضغط على زر البحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي.

الفحوصات المطلوبة حسب نوع الإعاقة

حددت وزارة الصحة الفحوصات المطلوبة حسب نوع الإعاقة وكانت كالتالي:

الإعاقة الحركية : الاشعات او التحاليل أو رسم عصب حديثه للحالة.

الإعاقة البصرية : حدة الإبصار (مقياس النظر) - مجال الإبصار فى حال توافره- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره - الإعاقة السمعي - مقياس سمع، وفى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

الإعاقة الذهنية: رسم مخ + روشتة حديثة بالعلاج: في حالات الصرع EEG Electro Encephalogram، إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات، تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات، تحليل الغدة الدرقية في حالة ان تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية، اشعة مقطعية في حالات استسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي.

الإعاقة السمع بصرية: حدة الإبصار (مقياس النظر)- مجال الإبصار فى حال توافره- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافره- مقياس سمع، وفى حالة وجود مشاكل فى الاتزان يجي احضار الفحوصات التي تثبت ذلك.

اضطراب طيف توحد : التقارير الطبية التى تثبت طيف التوحد من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة- إختبار ذكاء، في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات.

اضطراب التواصل : تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة .

اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة: اختبار الينوى أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة .

تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للاطفال .

اضطراب صعوبات التعلم: اختبار إلينوى او احد الاختبارات المعتمدة صادر من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة

تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة بالتشخيص يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسى للاطفال

الإضطراب النفسى / الانفعالى: تقرير طبى من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة

أمراض الدم : تقرير طبى من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربى للهيموجلوبين .

أمراض القلب : تقرير طبى من احد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل ( موجات فوق صوتية على القلب - قسطرة تشخيصية لشرايين القلب فى حالات آلام الصدر المتكررة.