تعرف على أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وخطوات الحصول عليها

أعلنت وزارة الإسكان نهاية الشهر الماضي عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان الجديد وهو الإعلان الـ 16، وحددت مواعيد سحب كراسات الشروط للحصول على شقة من خلال مكاتب البريد الموزعة في جميع محافظات الجمهورية، حتى 27 أكتوبر الجاري.

كما حددت خطوات الحصول على شقة وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي:

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بين 194 ألف جنيه حتى 310 آلاف جنيه حسب وزارة الإسكان التي حددت المقدم المطلوب سداده وقت سحب كراسة الشروط ويتراوح بين 15 ألفا إلى 22 ألف جنيه، موضحة أنه يتم سداد جدية الحجز والمقدرة بـ 10%، وفي حال حجز وحدات متوسط الدخل يسدد المتقدم 15%.

وحددت الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

ورفعت وزارة الإسكان سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2 لفئة متوسطى الدخل، مع زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا.

وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفي بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

خطوات الحصول على شقة

وعن خطوات التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى يتم من خلال الخطوات التالية:

أولا: شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد والتي تتوفر حتى 27 أكتوبر الجاري، ثم إنشاء حساب باسم المتقدم وتسجيل بياناته عليه يأتي ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، مع توفير الأوراق المطلوبة التي تحتوي عليها كراسة الشروط وهي صورة البطاقة للزوج والزوجة، إيصال نور، شهادة دخل للزوج والزوجة ، صور شهادات ميلاد الأبناء، قسيمة زواج مميكنة، برنت تأمينات إن وجد.

ثم الدخول إلى موقع الصندوق في الموعد المحدد لحفظ الأوراق المطلوبة، وسداد مبلغ جدية الحجز أحد مكاتب البريد.