كل التفاصيل.. رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

منذ الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي ولا صوت يعلو فوق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بعد أن بدأ التسجيل من خلال رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وطرحت كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين، وكان الأحد الموافق 25 سبتمبر بداية التسجيل لمتحدي الإعاقة.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وخصص الصندوق الفترة من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوى الإعاقة فقط، ومن الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين ومن ضمنهم المطلقات والأرامل متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

“الدستور” تستعرض من خلال رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 وموعد الحصول على كراسات الشروط وأسعار الوحدات السكنية المطروحة وأماكنها والأرقام الساخنة المخصصة للراغبين في الحجز.

رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يستطيع المواطنون الراغبون في تخصيص وحدات سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل بدعم من البنك المركزي بسعر عائد يصل إلى 3% بأطول مدة سداد تصل إلى 30 عامًا التقديم عبر هذا الرابـــــــــــــــط

وأكدت وزارة الإسكان أن طرح الوحدات السكنية الجديدة يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تم رفع أسعار الشقق كاملة التشطيب إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه حيث تصل المساحات المطروحة إلى 150 م2 لفئة متوسطي الدخل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل اعتبارًا من اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 وحتى يوم 1 أكتوبر المقبل للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتم فتح باب شراء كراسة الشروط لكل المواطنين اعتبارًا من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 وحتى يوم الخميس 27 أكتوبر المقبل.

1 -صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

2- ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.

3- كما يتم تقديم قيد عائلي مميكن لكل المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.

4- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

6- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

7- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي، يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

8– بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

9- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

10– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.