خطوات تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يستمر تقديم شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين حتى 27 أكتوبر الجاري، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الجديد للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدة محافظات منها القاهرة والجيزة، كما طرحت شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في عدة محافظات أخرى.

وخصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الفترة من 12 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر للمواطنين للتقديم، بعد أن أتاح فرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للتقديم تسبق هذه المدة وكانت من يوم 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر.

خطوات تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

تبدأ خطوات تقديم شقق الإعلان 16 لـ الإسكان الاجتماعي بشراء كراسة الشروط من أي مكتب بريد، ثم القيام بسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، مع ضرورة الحصول على إيصال السداد، لأنّه من الأوراق المطلوبة للحجز.

وبعد ذلك تأتي مرحلة التقديم الإلكتروني على شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/ ، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للفرد المتقدم للحجز، وتحديد كلمة مرور خاصة به، إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

ويقوم المواطن بإرفاق الأوراق المطلوبة للحجز، والتي تتضمن استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، إيصال سداد مقدم جدية الحجز، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، إيصال مرافق، شهادة إثبات دخل أو مفردات مرتب، مع طلب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.

ثم قم بالضغط على تسجيل، ومن ثم يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، باستخدام كلمة المرور والرقم القومي التي قام بتسجيلها مسبقًا.

الأوراق المطلوبة لحجز الإعلان 16 للإسكان

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه تكون سارية.

ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط.

قيد عائلي مميكن لكل المتقدمين بخلاف الشخص الأعزب.

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي

شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.