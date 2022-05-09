الإثنين 09 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإعلان الـ 10.. الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى

الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى
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يتسابق المواطنون خلال تلك الفترة في البحث عن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان 10، وذلك حتى يتثنى لهم استلام شققهم السكنية التي قدموا لحجزها منذ شهور ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي"، وتعمل وزارة الإسكان على توفير عدد من الفرص للحصول على الشقق السكنية لمحدودي الدخل، بأقساط طويلة الأجل، وذلك من أجل إتاحة المسكن الذي يلائم المواطنين.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان 10.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى الاعلان 10

1 - الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا)

2 - تظهر للعميل الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3 - اختيار أيقونة «الاستعلام عن حالة الطلب».

4 - ستظهر بعدها الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.

5 - كتابة كافة البيانات المطلوبة بداية من كتابة الرقم القومي وهو ما يتكون من عدد 14 رقما.

6 - كتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

7 - إدخال كافة البيانات المطلوبة في هذه الخطوة.

8 - الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

9 - ستظهر حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10.

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شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعى 2022

 

حددت وزارة الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الخاصة بالحصول على الوحدات السكنية وهي:

- أن يتمتع المتقدم للحصول على وحدة سكنية بالجنسية المصرية.

- يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة وحدة سكنية.

- يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

وقد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سيجري خلال المرحلة المقبلة دراسة أسعار الإعلان المقبل لشقق الإسكان  لتحديد التكاليف المادية، خاصة بعد التغيرات الاقتصادية العالمية والتى انعكست على الأسواق المحلية.

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