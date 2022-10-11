شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى.. هذه الفئات محرومة منها

طرحت وزارة الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان في الاعلان الجديد نهاية الشهر الماضي، وتم فتح باب الحصول على شقق الاسكان منذ بداية أكتوبر الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر، وحددت وزارة الإسكان شروط الحصول على الشقق في الوقت الذي حرمت منه بعض الفئات من الحصول على الشقة التي تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن لكل المصريين.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي شروط الحصول على شقق الإسكان والفئات محرومة منها:

شروط الحصول على شقق الإسكان

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بعد أن طرحت كراسات التقديم في مكاتب البريد في 28 محافظة منذ 25 سبتمبر 2022 وتستمر حتى 27 أكتوبر، كالتالي:

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريًا وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا، لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمون بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

الفئات المحرومة من شقق الإسكان

الحاصل على أي دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية أو إسكان تعاوني.

الحاصل على قروض من البنوك، ولم ينته من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، فلا يجوز الجمع بين فرضين.

أن يزيد دخل الأعزب على 6000 جنيه و8000 للمتزوج.