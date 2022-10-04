الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

الإعلان الـ 16.. أماكن طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل

جريدة الدستور
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طرحت وزارة الاسكان كراسة شروط الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير شقق لجميع المواطنين الذين في حاجة إليها، واهتم المصريون بالبحث عن اماكن طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع رغبتهم في الحصول على شقة كاملة التشطيبات كما تقدمها الحكومة للمواطنين في أغلب محافظات الجمهورية وليس العاصمة فقط.

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اماكن طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الاسكان الاجتماعي اماكن طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي، والتي تكون داخل مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات التي توفر شقق اسكان اجتماعي في الاعلان 16 لشقق الاسكان الاجتماعي وجاءت أماكن طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي في المحافظات التالية : 

  • داخل جميع مكاتب البريد بمحافظة القليوبية.
  • بمحافظة الأقصر.
  • بمدينة برج العرب الجديدة.
  • محافظة الفيوم.
  • محافظة قنا.
  • مدينة أكتوبر الجديدة.
  • محافظة دمنهور.
  • محافظة البحيرة.
  • محافظة الفيوم الجديدة.
  • محافظة كفر الشيخ.
  • محافظة مطروح.
  • محافظة أسيوط.
  • محافظة الإسماعيلية.
  • محافظة المنوفية.
  • محافظة الشرقية.
  • مدينة أخميم الجديدة.
  • محافظة السويس.
  • محافظة بنى سويف.
  • محافظة الغربية.

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  • محافظة  دمياط.
  • محافظة  الدقهلية.
  • محافظة أسوان.
  • محافظة شمال سيناء.
  • محافظة  المنيا.
  • محافظة سوهاج.
  • محافظة المنيا الجديدة.

 

شروط الحصول على شقة الاعلان 16 

حددت وزارة الاسكان مع طرح شقق جديدة للاسكان للشباب والكبار تحت سن 50 عامًا شروط الحصول على شقة الاعلان 16 من شقق الاسكان الاجتماعي، ومنها أن يكون المتقدم بطلب الحصول على وحدات بـ الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

ومن شروط الحصول على شقة الاعلان 16 أن يكون من أحد المحافظات التي يشملها إعلان الإسكان الاجتماعي فلا يستطيع مواطن الحصول على شقة في محافظة أخرى غير التي يسكن بها، وأن يكون عمر المتقدم لا يقل 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ، كما تضمنت شروط الحصول على شقة الاعلان 16 أن يكون الدخل الشهري للأعزب 6000 جنيه شهريا و8000 جنيه للمتزوج كحد أقصى (محدودي الدخل) ويتم توفير كافة الاوراق التي تثبت دخل الفرد أو الأسرة من ضمن الاوراق التي يتم تقديمها للحصول على شقة الاعلان 16، وأن يكون الدخل الشهري للأعزب المتقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي 13000 جنيه شهريا و 18000 جنيه للمتزوج كحد أقصى (متوسطي الدخل).

 

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