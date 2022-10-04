الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية وخطوات الاستعلام عن بطاقة التموين 2022

مصر الرقمية
مصر الرقمية
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توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن أبرزها خدمات التموين ، حيث يستطيع أصحاب بطاقة التموين الذين يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن يحملون 23  مليون بطاقة تموين ، كما يستفيد 73  مليون مواطن أيضا من الخبز المدعوم، الحصول على كافة خدمات بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية التي تم تدشينها في إطار تحول الدولة إلى الرقمنة.

رابط بوابة مصر الرقمية 

يستطيع أصحاب بطاقة التموين الدخول عبر بوابة مصر الرقمية ثم اختيار أيقونة التموين، وبعد الضغط عليها ستظهر العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة ومنها “تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة ، نقل من محافظة إلى أخرى ، فصل اجتماعى، ضم أفراد أسرتى، الإستعلام عن صرف التموين، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، اضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية”.

ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين من هنا.

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وبعد اختيار الأيقونة التي نحتاج إليها توضح بوابة مصر الرقمية الخطوات الكاملة للتسجيل فيها .

استعلام عن بطاقة التموين 

يستطيع المواطنين  استعلام عن بطاقة التموين 2022 ، من خلال الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هذا الرابط “هنا” واختيار التموين.

وكانت آخر التحديثات التي طلبتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أصحاب بطاقة التموين هى تسجيل رقم المحمول ومدت المهلة أكثر من مرة أمامهم وكان آخرها 30 سبتمبر الماضي تسهيلًا على أصحاب البطاقات التموينية في تقديم أرقام الهواتف لمكاتب التموين.

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وقررت وزارة التموين إجراء تحديثات على بطاقات التموين بتسجيل رقم المحمول وذلك لتسهيل وسرعة التواصل معهم عبر الاتصال أو عبر إرسال رسائل قصيرة على الهاتف المحمول، لاستكمال قواعد بيانات بطاقة التموين.، ولكن قرار وزير التموين كان به بعض الاستثناءات لصالح بعض الفئات، حيث  قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية استثناء كلا من أسر السجناء، وكبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول، ولكن بشرط أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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