الأحد 21 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

رابط موقع التنسيق الإلكتروني بوابة مصر الرقمية 2022 للثانوية العامة والأزهرية

التنسيق
التنسيق
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تتيح بوابة مصر الرقمية موقع التنسيق الالكتروني جميع خدمات التنسيق الإلكتروني للطلاب سواء تنسيق الثانوية العامة أو تنسيق الشهادات المعادلة أو  خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

ومع اتجاه الطلاب في مختلف صفوف التعليم إلى بوابة مصر الرقمية زاد البحث عن موقع التنسيق الالكتروني، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي الخطوات الكاملة لـ موقع التنسيق الالكتروني والخدمات التي يقدمها للطلاب عبر بوابة مصر الرقمية.

موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2022

تتيح بوابة مصر الرقمية موقع التنسيق الإلكتروني الآن التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية بحد أدنى 246 درجة للشعب العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية، ويمكن للطلاب التسجيل باتباع الخطوات التالية: 
الدخول عبر بوابة مصر الرقمية موقع التنسيق الالكتروني من هنا.
كتابة رقم الجلوس
تسجيل الرغبات السابقة
كتابة البيانات الأساسية للطالب ثم قم بإدخال/تعديل الرغبات
قم بتسجيل الرغبات كتابة، علما بأنه يتاح للطالب تسجيل 75 رغبة، طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، ويمكن تعديل الرغبات من قبل الطالب عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على موقع التنسيق، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.
قم بحفظ الرغبات

التنسيق الالكتروني تنسيق الشهادات المعادلة 

يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة سواء من دولة عربية أو أجنبية الدخول عبر هذا الرابط هنا.
والقيام بهذه الخطوات، كتابة رقـم الجلوس، تسجيل الرغبات السابقة، كتابة البيانات الأساسية، ثم بإدخال/تعديل الرغبات، قم بتسجيل الرغبات .

لينك تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وتسجيل الرغبات

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

التنسيق الالكتروني خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

وانطلقت اليوم 21 من أغسطس 2022، أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول والذي يستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي في السابعة مساء الخميس 25 من أغسطس، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر، ويمكن للطلاب تسجيل خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية من خلال الدخول على هذا الرابط هنا.

واتبع الخطوات التالية : 
1-قم بكتابة رقـم الجلوس
2- ثم تسجيل الرغبات السابقة
3- ثم كتابة البيانات الأساسية
4- قم بإدخال/تعديل الرغبات
5- ثم  تسجيل الرغبات، وحفظها .
وتفتح معامل التنسيق أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة، كما يمكن للطلاب المتقدمين في تنسيق الأزهر 2022 التسجيل من الحاسب الشخصى طوال 24 ساعة، وقد وفرت الجامعة المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات.

التنسيق الالكتروني موقع التنسيق الالكتروني بوابة مصر الرقمية الثانوية العامة تنسيق الثانوية الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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