الأحد 21/أغسطس/2022 - 03:34 م 8/21/2022 3:34:07 PM

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 المقبلين على المرحلة الجامعية في البحث تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتبقية عبر موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

وكانت يتم فتح باب تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022 لطلاب المرحلة الثانية بحد أدنى 246 درجة للشعب العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية من خلال موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021 علمي

آداب بني سويف 245.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 245.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 245.0

آداب أسوان 245.0

آداب دمياط 245.0

حقوق حلوان 245.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0

حقوق المنصورة 244.0

آداب بنات عين شمس 244.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 244.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 244.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 244.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 244.0

حقوق طنطا 243.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 243.0

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 243.0

تربية المنيا رياضة 243.0

حقوق بنها 243.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 243.0

آداب المنيا 243.0

آداب انتساب موجه المنصورة 242.0

تربية نوعية القاهرة 242.0

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 242.0

تربية (طفولة) سوهاج 242.0

آداب أسيوط 242.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 242.0

آداب الوادي الجديد 241.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 241.0

آداب انتساب موجه القاهرة 240.0

آداب انتساب موجه بنها 240.0

آداب سوهاج 240.0

دار العلوم انتساب موجه أسوان 240.0

حقوق مدينة السادات 239.0

حقوق كفرالشيخ 239.0

آداب انتساب موجه عين شمس 237.0

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 237.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 237.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

تربية جنوب الوادي رياضة 236.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 236.0

حقوق انتساب موجه القاهرة 236.0

آداب انتساب موجه دمنهور 236.0

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 235.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 235.0

آداب انتساب موجه طنطا 235.0

تربية السويس رياضة 235.0

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 235.0

حقوق انتساب موجه أسوان 234.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 234.0

آداب انتساب موجه حلوان 234.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 234.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 234.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 233.0

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 233.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 233.0

أقتصاد منزلى حلوان 233.0

تربية نوعية عين شمس 233.0

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 233.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 233.0

تربية كفر الشيخ رياضة 232.5

آداب انتساب موجه الفيوم 232.0

يمكن الاطلاع على تنسيق الثانوية العامة 2021 ادبي بالكامل من هنــــــــــا موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية .

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021 ادبي

يمكن الاطلاع على تنسيق الثانوية العامة 2021 ادبي بالكامل من هنــــــــــا موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية .

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

الفني التجارى باسيوط 236.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 235.0

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 235.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 235.0

تربية رياضية بنين مطروح 234.0

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 234.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 234.0

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 234.0

الفني التجارى بسوهاج 234.0

تربية نوعية فنية الزقازيق 234.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 233.0

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 233.0

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 233.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 233.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 233.0

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 233.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 233.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 233.0

تربية نوعية فنية أسيوط 232.0

الفني التجارى بطنطا 232.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 232.0

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 232.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 232.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 232.0

الفني التجارى بقنا 231.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 231.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 231.0

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 230.0

الفني التجارى بشبرا 230.0

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 230.0

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 230.0

تربية رياضية بنين الزقازيق 230.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 230.0

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 230.0

الفني التجارى باسوان 229.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 229.0

الفني التجارى بالمطريه 229.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 229.0

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 229.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 228.0

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 228.0