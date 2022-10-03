الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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زاد البحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، التي يستفيد منها ما يزيد عن 2 مليون و236 مليون أسرة، وتوفر الدولة الاستعلام عن تكافل وكرامة، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت في توفير معاش تكافل وكرامة، لحماية الفقراء من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر عام 2016 وقبلها بدأت في برنامج الحماية الاجتماعية.

ومع زيادة البحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة ، تعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة .

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يستطيع المستفيدين من المعاش الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الدخول عبر الرابط التالي من هنا.

 بعد الدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي، ثم الدخول إلى صفحة برنامج تكافل وكرامة، والضغط على تبويب الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وإدخال الرقم القومي للمواطن المستفيد من معاش تكافل وكرامة، والضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن المعاش بعد كتابة البيانات المطلوبة، عقب اتباع الخطوات السابقة يظهر للمستفيد النتيجة الخاصة به على الفور.

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وزارة التضامن الاجتماعي 

وبرنامـج تكافل وكرامـة المسئولة عنه وزارة التضامن الاجتماعي هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة لحماية الفقراء تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي. 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للبرنامج وهي ، أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

و أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

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أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي

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وائل لطفي

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