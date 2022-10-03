أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022.. وشرط الحد الأدنى لرواتب المتقدمين

يبحث المواطنون عن أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 منذ طرحها من وزارة الاسكان الاجتماعي التي أعلنت كافة التفاصيل الخاصة بالشقق الجديدة التي يتم طرحها، ومع زيادة عمليات البحث عن أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 تصدرت مؤشرات البحث في جوجل.

أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 ، وشروط الحصول عليها.

حددت وزارة الاسكان أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 للمواطنين في كافة المحافظات ويتوافر أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 في المحافظات التالية:

مدن أكتوبر الجديدة.

غرب المطار.

جرزا القطوري العياط.

مدينة دمنهور.

محافظة دمياط.

أسوان.

محافظة الدقهلية.

شمال سيناء.

محافظة قنا.

محافظة المنيا، المنيا الجديدة.

الأقصر.

القليوبية.

برج العرب الجديدة.

محافظة الفيوم، الفيوم الجديدة.

محافظة البحيرة.

كفر الشيخ.

محافظة مرسى مطروح.

أسيوط.

محافظة المنوفية.

الإسماعيلية.

محافظة سوهاج.

أخميم الجديدة.

محافظة الشرقية.

السويس.

محافظة بني سويف.

الغربية.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

جاءت الشروط كالتالي:

أن تكون مصري الجنسية، أن يكون عمرك أكبر من 21 عاما وألا يزيد عن 50 عاما، التقديم على وحدة سكنية تقع في محافظة محل الإقامة الخاص بك، في حالة محدودي الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك 6000 جنية شهريًا، إذا كنت أعزب.

أما إذا كنت متزوج فيجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك هو 8000 جنيه شهريًا، في حالة متوسطي الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك 13000 جنية شهريًا، إذا كنت أعزب.

أما إذا كنت متزوج فيجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك هو 18000 جنيه شهريًا.

ولابد من توافر بعض الأوراق للتقديم ، ومنها تقديم بطاقة الرقم القومي (ساري العمل بها)، في حالة إذا كنت متزوج يجب عليك تقديم صورة من قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء، إثبات الدخل يوضح صافي الدخل الشهري، تقديم مفردات مرتب الزوجة في حالة إذا كنت متزوج، صورة من إيصال السداد الخاص بالمقدم ومصروفات التسجيل.