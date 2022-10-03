الإثنين 03 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022.. وشرط الحد الأدنى لرواتب المتقدمين

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
ads

يبحث المواطنون عن أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 منذ طرحها من وزارة الاسكان الاجتماعي التي أعلنت كافة التفاصيل الخاصة بالشقق الجديدة التي يتم طرحها، ومع زيادة عمليات البحث عن أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 تصدرت مؤشرات البحث في جوجل.

أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022

وتعرض الدستور في التقرير التالي أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 ، وشروط الحصول عليها.

حددت وزارة الاسكان أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022  للمواطنين في كافة المحافظات ويتوافر أماكن بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 في المحافظات التالية: 

txt

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات مسابقة التربية والتعليم لمعلمي رياض الأطفال

  • مدن أكتوبر الجديدة.
  • غرب المطار.
  • جرزا القطوري العياط.
  • مدينة دمنهور.
  • محافظة دمياط.
  • أسوان.
  • محافظة الدقهلية.
  • شمال سيناء.
  • محافظة قنا.
  • محافظة المنيا، المنيا الجديدة.
  • الأقصر.
  • القليوبية.
  • برج العرب الجديدة.
  • محافظة الفيوم، الفيوم الجديدة.
  • محافظة البحيرة.
  • كفر الشيخ.
  • محافظة مرسى مطروح.
  • أسيوط.
  • محافظة المنوفية.
  • الإسماعيلية.
  • محافظة سوهاج.
  • أخميم الجديدة.
  • محافظة الشرقية.
  • السويس.
  • محافظة بني سويف.
  • الغربية.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 

جاءت الشروط كالتالي:

أن تكون مصري الجنسية، أن يكون عمرك أكبر من 21 عاما وألا يزيد عن 50 عاما، التقديم على وحدة سكنية تقع في محافظة محل الإقامة الخاص بك، في حالة محدودي الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك 6000 جنية شهريًا، إذا كنت أعزب.

أما إذا كنت متزوج فيجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك هو 8000 جنيه شهريًا، في حالة متوسطي الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك 13000 جنية شهريًا، إذا كنت أعزب. 

أما إذا كنت متزوج فيجب أن يكون الحد الأقصى لدخلك هو 18000 جنيه شهريًا.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 للتحويل بين الكليات والمعاهد العليا

ولابد من توافر بعض الأوراق للتقديم ، ومنها تقديم بطاقة الرقم القومي (ساري العمل بها)، في حالة إذا كنت متزوج يجب عليك تقديم صورة من قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء، إثبات الدخل يوضح صافي الدخل الشهري، تقديم مفردات مرتب الزوجة في حالة إذا كنت متزوج، صورة من إيصال السداد الخاص بالمقدم ومصروفات التسجيل.

الإسكان الاجتماعى شروط الإسكان الاجتماعي 2022 كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وزارة الإسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شكر واجب لوزارتى الصحة والثقافة

الأكثر قراءة

اقتصاديون يرحبون بإطلاق مبادرات مُحفزة للاستثمار: توفر الدولار وتقلل التضخم

هيفاء أبوغزالة: استضافة مصر«COP 27» أعطت زخمًا لقضية التغيرات المناخية

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

شكرى ونظيره اليونانى: الحكومة المنتهية ولايتها فى ليبيا لا تملك صلاحية إبرام اتفاقات

«تنظيم الكهرباء» ينشر البرنامج الزمني لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية

المشدد 15 عامًا لعامل فى اتهامه بترويج الشابو المخدر بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تحتفل بـ٢٠٠ عام على إرساء علم المصريات

ماجد حبته

ملك تحت الإقامة الجبرية!

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى ميلاد غاندى

جمال رشدي

خدعوك فقالوا لا حوار مع الإخوان

جمال-أسعد

الدورة البرلمانية بين النواب والوزراء

لواء. محسن الفحام

التعليم.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «2»

حسين دعسة

ماذا قال البابا ماكماستر وكيسنجر عن وقائع الحرب؟

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية