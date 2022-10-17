رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

توفر الدولة شقق الإسكان الاجتماعي لكل فئات المجتمع، ويتم الإعلان عنها من خلال إعلانات يتم إصدارها كل فترة، ويعد الإعلان العاشر من أهم إعلانات شقق الإسكان الإجتماعي الذي تم بالفعل تسليم عدد كبير من وحداته للمستفيدين منها، ومازال هناك وحدات جاري تسلميها خلال الفترة القادمة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويسعى المستفيدون لـ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، وتعرض الدستور في التقرير التالي جميع التفاصيل حول الإعلان العاشر للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي.

يستطيع المستفيدون من شقق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عنها بالرقم القومي من خلال الدخول عبر رابط صندوق الإسكان الاجتماعي هذا الرابط من هنا.

اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان بالضغط على استعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر

ستظهر أمام حاجز الإعلان العاشر في الاستعلام عن حالة الطلب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها، ليقوم الراغب في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص بمقدم طلب الحصول على الشقة والذي قام بتقديم الطلب على الموقع من قبل في الخانة المخصصة لذلك.

قم بإدخال كلمة السر الخاصة بحساب مقدم طلب الإعلان العاشر على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي قام بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ستظهر حالة الطلب الخاصة بك، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، ليستطيع المواطن معرفة سبب تاخير استلام الشقة الخاصة به.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي برقم الهاتف

ووفرت وزارة الاسكان رقم خط الساخن للتسهيل على المواطنين الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي، من خلال الرقم المختصر لجميع العملاء الذين يرغبون في الاستفسار عن أي معلومة عن طريق الخط الساخن على رقم 5777 أو 1188.

ومع استمرار الاستعلام عن الاعلان العاشر يستطيع المواطنين بدء سحب كراسة الشروط الخاصة بالاعلان الجديد وهو الاعلان ال16 للاسكان الاجتماعي والذي يستمر السحب عليها حتى 27 أكتوبر الجاري من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في الجمهورية .