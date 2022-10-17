رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يعد الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي من أكبر المشاريع التي دعمها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث يشمل 220 ألف وحدة، ويأتي الإعلان العاشر لوحدات الاسكان الاجتماعي كجزء من المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى لتشمل المواطنين من معدومى الدخل-الذى يطرح لهم وحدات بالإيجار-ومحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل، وخاصة أن الفئة الأولى يجرى دراسة طرح وحدات لها بالإيجار.

الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة عن شقق الاسكان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر .

وحسب مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

فتم إنهاء إجراءات معظم وحدات الإعلان العاشر للحاجزين وتم انهاء الاستعلام عن حالة طلب الإعلان العاشر وكذلك تخصيص الوحدات وأيضًا تسليمها .

ونفذ الصندوق حتى الآن 596 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وتم تخصيص 485 ألف وحدة منها للحاجزين بالفعل فى الإعلانات السابقة.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر

يستطيع المواطنين الحاجزين في الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر بالدخول عبر رابط صندوق التمويل العقاري واتباع الخطوات التالية.

اولًا الدخول عبر رابط صندوق الاسكان الاجتماعي من هنا.

ثانيًا : اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان بالضغط على استعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر.

ثالثًا : ستظهر أمام حاجز الإعلان العاشر في الاستعلام عن حالة الطلب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها، ليقوم الراغب في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص بمقدم طلب الحصول على الشقة والذي قام بتقديم الطلب على الموقع من قبل في الخانة المخصصة لذلك.

رابعًا : قم بإدخال كلمة السر الخاصة بحساب مقدم طلب الإعلان العاشر على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي قام بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

خامسًا : ستظهر حالة الطلب الخاصة بك، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، ليستطيع المواطن معرفة سبب تاخير استلام الشقة الخاصة به.