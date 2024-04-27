السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. قتلى يمنيون فى هجوم بمُسيرة على حقل غاز فى كردستان العراق

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

قال مستشار لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق لرويترز إن عدد قتلى هجوم بطائرة مسيرة على حقل خور مور للغاز في الإقليم ارتفع إلى أربعة عمال أجانب.

 

وقال المستشار إن الإنتاج توقف أيضا في الحقل.

 

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان إن العمال الأجانب الأربعة الذين قتلوا في الهجوم هم من اليمن.

 

وقال بيان صادر عن وزارة الكهرباء في كردستان العراق إن هجوم الطائرة المسيرة على حقل خور مور أدى إلى توقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء لينخفض الإنتاج بنحو 2500 ميجاوات وإن العمليات توقفت في الحقل.

 

وخور مور وجمجمال هما من أكبر حقول الغاز في العراق، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

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