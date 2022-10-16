الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 3»

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي من أكثر العناوين بحثًا عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر ويضاف إليه البحث عن سعر شقق الاسكان الاجتماعي، بعدما قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن التقديم للحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب وفتح الباب في الأول من أكتوبر 2022 في الحجز للمواطنين، لذا سارع البعض بمعرفة شروط الحصول على الوحدة السكنية وأيضا معرفة ما هي الأوراق اللازمة للتقديم، كما أوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية ستكون متاحة في أكثر من 20 محافظة ولكي يتم تقديم للحصول على الوحدة السكنية يجب أن يتم شراء أولا كراسة الشروط.

أوراق تقديم في شقق الإسكان الاجتماعي " سكن لكل المصريين 3"

يجب أن يتم توفير بعض المستندات والأوراق المطلوبة حتى تضمن الحصول على الوحدة السكنية، لذا سنقدم لكم الأوراق التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والتي جاءت كالآتي:

عليك بتقديم نسخة من البطاقة الشخصية والتي يجب أن تكون سارية.

يجب تقديم صورة من عقد الزواج في حال إن كان المواطن متزوج وإن كان لديه أطفال عليه بتقديم شهادات الميلاد الخاصة بأطفاله.

تقديم بيان تفصيلي يفيد بدخل الشهري للشخص وأيضا إن كانت الزوجة عاملة يجب تقديم قيمة الدخل الشهري لها.

عليك بتقديم صورة من الإيصال الذي يثبت قيمة الدفع المقدم.

كيفية التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2022

يجب على المواطن شراء كراسة الشروط والتي تبلغ 200 جنيه ويمكنك الحصول عليها من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد، ولكي تستمر في عملية التقديم عليك باتباع تلك الخطوات:

خطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي " سكن لكل المصريين 3"

يجب على المواطن سداد قيمة المقدم الذي حددته وزارة الإسكان حيث يصل قيمة المقدم إلى 15 ألف أو 22 ألف جنيه في حالة أن مساحة الشقة تبدأ 90 متر إلى 120 متر.

قم بإنشاء حساب على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان.

يجب أن يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة وعليك بملء استمارة التقديم تبعا للائحة الموضوعة بكراسة الشروط.

يجب عليك أن ترسل كافة الأوراق والمستندات، ثم قم بإرسال الطلب وبعد ذلك عليك بانتظار النتيجة والتي ستظهر بعد أن ينتهي حجز الشقق.

سعر شقق الإسكان الاجتماعي 2022

تم بناء الوحدات السكنية في محافظات مصر بأكملها حيث يبدأ سعر الشقة من 194 ألف جنيه وينتهي السعر عند 314 ألف جنيه، لكن على الجميع التوجه إلى طلب الحصول على الشقة قبل أن ينتهي موعد الحجز، حيث جاء آخر يوم لاستقبال كراسة الشروط في يوم 28 من شهر أكتوبر الحالي.