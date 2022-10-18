الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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وفرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم استجابة لتوجيهات الرئيس عبد التفاح السيسي بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة التي تم تهميشها لسنوات طويلة، وتعمل وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي على إصدار هذه البطاقة بعد التأكد من الإصابة ونوعها وإتمام الكشف الطبي على طالب بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن لذوي الهمم تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال بعض الخطوات وهي :

أولا :  الدخول على موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط http://pod.mohp.gov.eg/Edit.aspx

متاح.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ثانيًا: سيظهر أعلى الصفحة العديد من الخيارات، اضغط على خيار حجز موعد الكشف الطبي، وتعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف، وحجز موعد استكمال أوراق وغيرها.

ثالثا : يختار الشخص تعديل نوع الإعاقة، ويكتب البيانات التالية ، الرقم القومي لذوي الإعاقة،   تحديد نوع الإعاقة، إدخال مكان الكشف، إدخال التاريخ والساعة.

 رابعًا : الضغط على حفظ البيانات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات تقديم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

واتباع الخطوات التالية : 

  1. سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم
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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والمستحقين لصرف الدعم

2- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5 - في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل التي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة الصحة التضامن الاجتماعي الكشف الطبى لذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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