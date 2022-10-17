أضافت وزارة التضامن الاجتماعي عدد كبير من الأسر إلى برنامج تكافل وكرامة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وزاد عدد الأسر من 4.1 مليون لتصبح 5 ملايين بضم 900 ألف أسرة جديدة و22 مليون اسم جديد للبرنامج.

ويسعى بعض المواطنين للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وهو ما وفرته وزارة التضامن الاجتماعي من خلال رابط خاص تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يستطيع المواطنون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الدخول عبر رابط بوابة وزارة التضامن الاجتماعي ثم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

ثم يتم النقر على خانة تكافل وكرامة.

ثم القيام بتسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم من الاسم والرقم القومي والعنوان.

ثم يتم تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له واختيار محافظة الإقام.

ويتم النقر على كلمة الاستعلام.

ثم ستظهر كل المعلومات التي يبحث عنها المستعلم عبر دخوله.

إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة في مصر

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الالكتروني إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة للمواطنين الراغبين في الاشتراك فيه وجاءت كالتالي:

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومنها صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

وكذلك قيد مدرسى لجميع الأطفال للأسر الراغبة في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

وأيضًا صورة إقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.