رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

يسعى أصحاب المعاشات لصرف العلاوات الخمس بعد أن حددت الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر في دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

وخصصت الهيئة القومية للتأمين رابط خاص للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس تعرضه الدستور في التقرير التالي مع خطوات الاستعلام.

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2022 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الرابط من هنا.

وبعد الدخول عبر الرابط أعلاه يقوم بإدخال البيانات الشخصية، منها الرقم القومي للقائم بالصرف، والاسم الأول للأم باللغة العربية، ثم وضع علامة صح على مربع أنا لست روبوت والضغط على إرسال طلب.

شروط الحصول على العلاوات الخمس

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في أصحاب المعاشات للحصول على العلاوات الخمس ، ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، وتعد هذه هي الشريحة المستفيدة من قرار ضم الخمس علاوات لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش.

ومن الشروط أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

أما بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

وللحصول على العلاوات يشترط أن يكون هذا الشخص الذي يحصل على المعاش مشتركا بالأساس في هذه العلاوة وقت عمله في الدولة، ويكون قد اشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني.