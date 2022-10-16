الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر .. ومرتبات شهر نوفمبر

صرف مرتبات
صرف مرتبات
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بدأ بحث أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر، والذين وصل عددهم إلى 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، وتبدأ مواعيد صرف المعاشات أول كل شهر ميلادي بعد عدة أيام من صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة والتي تستمر لعدة أيام.

مواعيد صرف المعاشات هذا الشهر 2022

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاشات شهر نوفمبر المقبل يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر حسب جدول محدد مسبقًا، حيث يتم صرف معاشات المواطنين على 3 شرائح تبدأ في 1 نوفمبر بأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، ويتم الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 نوفمبر 2022.

ويوم الأربعاء 2 نوفمبر يتم صرف المعاشات أقل من 2000 جنيه، ويومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر يتم صرف معاشات المواطنين الحاصلين على أكثر من 2000 جنيه.

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وتوفر وزارة التضامن عدة منافذ لصرف معاشات شهر نوفمبر وذلك من خلال ماكينات ATM وفروع البريد المنتشرة في كافة المحافظات وأيضًا يمكن لأصحاب المعاشات صرفها من خلال خدمة فوري.

صرف مرتبات الموظفين 2022

ويتم صرف مرتبات الموظفين من وزارة المالية نهاية كل شهر ميلادي ومن المقرر أن تبدأ صرف مرتبات الموظفين العاملين نهاية أكتوبر الجاري لـ 33 وزارة وهيئة، ويتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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 يبدأ صرف مرتبات 24 أكتوبر لوزارات «الصحة، الاتصالات، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لها»، وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة ؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والزحام على منافذ صرف المرتبات للعاملين في الدولة.

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