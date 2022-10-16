بعد نجاح أول مصري في الحجز.. رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444

نجح أول مصري اليوم في حجز عمرة عبر تطبيق نسك بملغ 4400 جنيه شاملة التأشيرة والإقامة في سابقة جديدة تيسر على المصريين أداء العمرة وزيارة بيت الله مما جعل البحث عن تطبيق نسك وقيمة الحجز يتصدر محركات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، فيما قد أطلقت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، منذ عدة أيام منصة نسك الإلكترونية 1444هـ، لحجز باقة العمرة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة العمرة وزيارة بيت الله الحرام، بعد إلغاء القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وتقدم الدستور في السطور الأتية من خلال التقرير التالي تفاصيل منصة نسك الإلكترونية 1444.. رابط التسجيل لحجز باقة العمرة بـ 4400 جنيه.

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444-2022

وقد أتيح رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 خطوات لحجز باقة العمرة والدخول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة للعام الهجري 1444، عبر السطور التالية:

خطوات التسجيل منصة نسك الإلكترونية 1444

تسجيل الدخول إلى رابط منصة نسك التـــــــــــالى .

اضغط على أيقونة التقديم على التأشيرة.

إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة تقديم طلب على تأشيرة.

ستفتح صفحة جديدة تحتوي على جميع البيانات التي أدخلتها؛ للتأكد من صحتها.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على كلمة.

حدد جنسيتك.

اضغط على أيقونة عروض الباقات.

ستظهر لك الباقات المختلفة لاختيار ما يتناسب معك.

سعر العمرة عبر منصة نسك

حسبما صرح وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، إن سعر باقة العمرة شاملة الإقامة على منصة نسك الإلكترونية بمبلغ 4400 جنيه، بدون تذاكر السفر.

وأوضح أن المملكة أطلقت منصة نسك نهاية شهر سبتمبر عام 2022 لحجز برامج العمرة إلكترونيًا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين في الحج أو العمرة.

أبرز خدمات منصة نسك للعمرة

حجز مناسك العمرة.

تسهيل الإجراءات التي تتعلق بعملية الدفع والحجز وكذلك التوصيل.

حجز الرحلات السياحية والثقافية، وزيارة الأماكن الأثرية بالمملكة.

خدمات عالية المستوى للمعتمرين والزوار.

خدمة إصدار التأشيرات لدخول الأراضي السعودية.

تقديم دورات المتخصصة للعاملين بالقطاع الخاص.

خرائط تفاعلية للأماكن المقدسة.

الحصول على معلومات تتعلق بالصحية.

الاطلاع على العروض المميزة والمتنوعة.

توفير المنصة للترجمة بعدد اللغات المختلفة.

التعرف على الأماكن المناسبة لأداء المناسك.

الفئات التي يمكنها الحصول على التأشيرة عبر منصة نسك

حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي.

حاملي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

حاملي تأشيرة المملكة المتحدة -“إنجلترا”-

حاملي تأشيرة شنجن.

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية – البحرين – الإمارات – سلطنة عمان – قطر – الكويت).