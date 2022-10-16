الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

صرف مرتبات
صرف مرتبات
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ينتظر الموظفون العاملون في الدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري خلال أيام بعد أن أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرفها  للموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وذلك من خلال منافذ صرف مرتبات شهر أكتوبر عبر ماكينات ATM  للبنوك المختلفة.

 

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر بداية من يوم 24 أكتوبر وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة، ويتم وضع جدول صرف المرتبات، بحيث يتم صرف مرتبات لـ33 هيئة في كل يوم، ويتم إعلان جدول صرف مرتبات الموظفين شهريًا قبل موعد صرفه بعدة أيام.

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جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 

ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الإثنين 24 أكتوبر لوزارات  الاستثمار والتعاون الدولي- التخطيط – الشباب والرياضة- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الموارد المائية والري- التعليم العالي- المالية- التنمية المحلية- الكهرباء- العدل- الخارجية- الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديريات الخدمات في المحافظات: مديريات الشباب والرياضة- دواوين عموم المحافظات- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات الزراعة- مديريات الطب البيطري- مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين.

كما يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر للهيئات الحكومية المستقلة منها  معهد الخدمات المالية- الأزهر- مجلس الدولة- دار الإفتاء المصرية- القضاء والنيابة العامة- اللجنة العليا للانتخابات- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- هيئة قضايا الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- رئاسة الجمهورية- هيئة النيابة الإدارية- رئاسة مجلس الوزراء- الهيئة العامة للرقابة المالية- الجامعات- المحكمة الدستورية العليا.

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ويتم  صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الثلاثاء 25 أكتوبر منها  وزارات  الطيران المدني- الداخلية- الاتصالات- الآثار- النقل- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الثقافة- الأوقاف- التموين- الصحة- قطاع الأعمال العام – البيئة- السياحة- الإسكان- التجارة والصناعة- التضامن الاجتماعي- الهجرة وشئون المصريين بالخارج- وشئون مجلس النواب- البترول، ومديريات الخدمات في المحافظات: مديريات القوى العاملة- مديريات التموين والتجارة الداخلية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الطرق والنقل- مديريات الشئون الصحية- مديريات الإسكان والمرافق.

 كما يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر للهيئات الحكومية المستقلة منها المجلس الأعلى للصحافة- مجلس النواب- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مرتبات صرف مرتبات وزارة المالية شهر اكتوبر مرتبات الموظفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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