الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

متاح.. رابط بوابة مصر الرقمية.. استعلام عن بطاقة التموين 2022

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقة التموين كجزء من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدول للمواطنين للتيسير عليهم واتجاهها إلى تطبيق منظومة التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومن ضمنها خدمات بطاقة التموين.

ملايين المستخدمين.. أبرز خدمات موقع مصر الرقمية للتموين

 رابط بوابة مصر الرقمية الإلكترونية 

يستطيع المواطنين من أصحاب بطاقة التموين الاستعلام عنها والحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات  التالية: 

كل التفاصيل.. رابط موقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

بالشروط.. رابط التقديم على برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

الدخول عبر رابط بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط https://digital.gov.eg/

وإذا لم يكن المواطن يملك حساب عليها فيستطيع البدء في تسجيل حساب عليها  حتى يتمكن من الدخول على خدمات  بطاقة التموين وبدء طلب الخدمة الخاصة به ، وتحمي بوابة مصر الرقمية جميع البيانات الشخصية التي يدونها المواطنين  عليها ولا يستطيع أي أحد الإطلاع عليها.

ويمكن تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية  من خلال هذا الرابط https://di.gov.eg/register?redirect_uri=https://digital.gov.eg/oauth/redirect

ثم كتابة بيانات الرقم القومي، وإكمال  بيانات حسابك ، وانشئ كلمة المرور.

وتوفر البوابة  مجموعة من خدمات بطاقة التموين بعد إجراء صيانة على الخادم الرئيسي ، وتشمل الخدمات التموينية المفعلة على البوابة 6 خدمات تموينية يستطيع حاملو البطاقات الاستفادة منها، و لا تزال هناك 4 خدمات تموينية متوقفة لأصحاب البطاقات، بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية لحين انتهاء الوزارة من آليات ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، فيما تشمل خدمات التموين المتاحة والمتوقفة.

 

خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية ٢٠٢٢

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين ومن هذه الخدمات 

  • تفعيل بطاقة تموين
  • إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة ...إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين
  • إصدار بطاقة تموين جديدة
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رابط موقع وزارة التربية والتعليم بيانات التلميذ 2022

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برقم اللوحة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

  • نقل من محافظة إلى أخرى ، تُمكّنك هذه الخدمة من نقل بطاقتك التموينية التابعة لمحافظة معينة إلى محافظة
  • فصل اجتماعى ، تُمكّنك هذه الخدمة من فصل نفسك من البطاقة التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك.
  • ضم أفراد أسرتى ، تُمكّنك هذه الخدمة من ضم أفراد أسرتك غير المقيدين تموينياً على بطاقتك التموينية.
  • الإستعلام عن صرف البطاقة التموينية.
  • إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا
  • اضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط ، تُمكّنك هذه الخدمة من تحويل مستفيدي الخبز الي مستفيدي تموين.
بوابة مصر الرقمية بطاقة تموين تفعيل بطاقة تموين إصدار بطاقة تموين جديدة صرف البطاقة التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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