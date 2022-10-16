متاح.. رابط بوابة مصر الرقمية.. استعلام عن بطاقة التموين 2022

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقة التموين كجزء من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدول للمواطنين للتيسير عليهم واتجاهها إلى تطبيق منظومة التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومن ضمنها خدمات بطاقة التموين.

رابط بوابة مصر الرقمية الإلكترونية

يستطيع المواطنين من أصحاب بطاقة التموين الاستعلام عنها والحصول على كافة الخدمات المتاحة لهم عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط https://digital.gov.eg/

وإذا لم يكن المواطن يملك حساب عليها فيستطيع البدء في تسجيل حساب عليها حتى يتمكن من الدخول على خدمات بطاقة التموين وبدء طلب الخدمة الخاصة به ، وتحمي بوابة مصر الرقمية جميع البيانات الشخصية التي يدونها المواطنين عليها ولا يستطيع أي أحد الإطلاع عليها.

ويمكن تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط https://di.gov.eg/register?redirect_uri=https://digital.gov.eg/oauth/redirect

ثم كتابة بيانات الرقم القومي، وإكمال بيانات حسابك ، وانشئ كلمة المرور.

وتوفر البوابة مجموعة من خدمات بطاقة التموين بعد إجراء صيانة على الخادم الرئيسي ، وتشمل الخدمات التموينية المفعلة على البوابة 6 خدمات تموينية يستطيع حاملو البطاقات الاستفادة منها، و لا تزال هناك 4 خدمات تموينية متوقفة لأصحاب البطاقات، بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية لحين انتهاء الوزارة من آليات ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، فيما تشمل خدمات التموين المتاحة والمتوقفة.

خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية ٢٠٢٢

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين ومن هذه الخدمات

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة ...إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة