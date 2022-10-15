ملايين المستخدمين.. أبرز خدمات موقع مصر الرقمية للتموين

بوابة مصر الرقمية هي المنصة الرقمية الأكثر أهمية واقبالًا من المستخدمين في مصر حيث تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات اليومية بطرق سهلة وميسرة لجميع المواطنين.

وفي الشهور الأخيرة تستقبل يوميًا ملايين الطلبات المقدمة إلكترونيًا من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستفادة السريعة من الخدمات الخاصة بالأجهزة الحكومية المختلفة دون الحاجة للذهاب إلى الجهة الحكومية، ومواجهة الزحام للحصول على الخدمة التي يريدونها.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

وتستعرض «الدستور» من خلال التقرير التالي، خدمات بوابة مصر الرقمية، في إطار الخدمات المستمرة التي تحرص على تقديمها لقرائها ومتابعيها.

خدمات بوابة مصر الرقمية

تضم بوابة مصر الرقمية التي يمكن الدخول عليها من خلال الرابط، عددًا من الخدمات التي أتاحتها الدولة لجميع المواطنين إلكترونيا، بينها: «خدمات التموين، المرور، التوثيق والأحوال الشخصية، خدمات الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، السجل التجاري، مصلحة الضرائب العقارية والأحوال المدنية».

خدمات بوابة مصر الرقمية التموينية 2022

وهناك ملايين من المستخدمين يترددوا على بوابة مصر الرقمية خاصة للخدمات التموينية تيسيرًا عليهم بدلًا من التردد على مكاتب التموين والتزاحم عليها فضلًا عن التنقل لمسافات طويلة للوصول إليها.

وتشمل بوابة مصر الرقمية الخدمات الخاصة بتفعيل بطاقة تموين، وإصدار بطاقة جديدة، وإصدار بدل تالف للبطاقة، ونقلها من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى الحصول على جميع الخدمات الخاصة بالمرور، ومخالفات رخص السيارات وسدادها، وتجديد الرخصة أو استخراج بدل فاقد لها، خدمة توكيل سيارة، توثيق عقد بيع دراجة نارية.

خدمات السجل التجاري

وتشمل بوابة مصر الرقمية، إمكانية الشخص الحصول على مستخرج سجل تجاري، أو الاستعلام عن سجل تجاري، بالإضافة إلى طلب تجديده.

خدمات مصر الرقمية " مركباتي"

- تظلم على مخالفات رخص مركبات.

- سداد المخالفات.

- تجديد رخصة مركبات.

- بدل فاقد رخصة مركبة.

- بدل تالف رخصة مركبات.

- تحرير توكيل بيع مركبة.

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

- توكيل بيع دراجة نارية.

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

- تحرير توكيل إدارة مركبة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة.

- توثيق عقد بيع دراجة نارية.

- توكيل إدارة دراجة نارية.