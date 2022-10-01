السبت 01 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

135 خدمة.. أبرز الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية 2022

جريدة الدستور
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يكثر البحث عن بوابة مصر الرقمية على محركات البحث عبر «جوجل»، كونها تقدم خدمات عديدة لملايين المواطنين في المحافظات وتمس حياتهم اليومية كونها تتصل بشكل مباشر بالسلع التموينية التي تقدمها للمواطنين في إطار دعم الدولة للفئات المستحقة.

خدمات مصر الرقمية 2022

 

7 خدمات أحوال مدنية يمكنك الحصول عليها إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

بالخطوات.. رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2022.. الرابط والخطوات

عودة جميع الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

لا يتوقف دور بوابة مصر الرقمية على الأمور التي تتعلق ببطاقة التموين والدعم الحكومي على السلع فهي تقدم قروضا بدون فوائد للخريجين عبر مبادرة مصر الرقمية.

وهناك الكثير من الخدمات الخاصة بالتموين التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 2022، عبر الرابط التالي من هنا

 

خدمات بطاقة التموين التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 2022

تفعيل بطاقة التموين

 

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

 

إصدار بطاقة تموين جديدة

 

نقل من محافظة إلى أخرى

 

فصل اجتماعي

 

ضم أفراد أسرتى

 

الاستعلام عن صرف

 

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

 

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

 

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً

 

خطوات بوابة مصر الرقمية 2022

فور دخولك لموقع بوابة مصر الرقمية، يتيح الموقع أكثر من خدمة عليك اختيار خدمة التموين.

 

فور اختيار خدمة التموين سيتيح الموقع الخدمات السابقة التي عليك اختيار الخدمة التي ترغب في تنفيذها.

 

يجب الانتباه أن هناك بعض الخدمات الغير مفعلة والبعض الآخر مفعل.

 

في حالة أن خدمتك مفعلة يتطلب منك إدخال رقم الهاتف ورقم بطاقة التموين أو رقم بطاقة الرقم القومي.

 

أهداف بوابة مصر الرقمية 2022

تهدف منصة مصر الرقمية 2022 إلى تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى رقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد وهو مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات.

 

بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع باقي الوزارة لميكنة الخدمات الحكومية التي سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من 6 مليارات جنيه ليكون لدينا حكومة متكاملة رقمية تساعدنا على تقديم كافة الخدمات من مكان واحد «منصة مصر الرقمية».

 

خدمات بوابة  مصر الرقمية 2022

يذكر أن المنصة تقدم أكثر من 135 خدمة حكومية حتى الآن.

 

يمكن الحصول على خدماتها، من خلال عمل حساب على موقع منصة مصر الرقمية أو تحميل تطبيق الخدمات الرقمية على الهواتف.

 

يشترط لتسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية استخدام رقمك القومي ورقم المحمول.

 

تقدم المنصة خدماتها في القطاعات التي يحتاجها المواطن، منها الأحوال المدنية والتموين والشهر وغيرها.

 

إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى.

 

يمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على «الشروط والأحكام» الموجودة في بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

 

خدمات مرتقبة عبر منصة مصر الرقمية 2022

 

ومن المرتقب أن تتم إتاحة تسديد جميع الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكنك تسديد التالى: غرامات الرخص.

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022| تعرف على الطريقة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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