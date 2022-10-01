135 خدمة.. أبرز الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية 2022

يكثر البحث عن بوابة مصر الرقمية على محركات البحث عبر «جوجل»، كونها تقدم خدمات عديدة لملايين المواطنين في المحافظات وتمس حياتهم اليومية كونها تتصل بشكل مباشر بالسلع التموينية التي تقدمها للمواطنين في إطار دعم الدولة للفئات المستحقة.

خدمات مصر الرقمية 2022

لا يتوقف دور بوابة مصر الرقمية على الأمور التي تتعلق ببطاقة التموين والدعم الحكومي على السلع فهي تقدم قروضا بدون فوائد للخريجين عبر مبادرة مصر الرقمية.

وهناك الكثير من الخدمات الخاصة بالتموين التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 2022، عبر الرابط التالي من هنا

خدمات بطاقة التموين التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 2022

تفعيل بطاقة التموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل اجتماعي

ضم أفراد أسرتى

الاستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً

خطوات بوابة مصر الرقمية 2022

فور دخولك لموقع بوابة مصر الرقمية، يتيح الموقع أكثر من خدمة عليك اختيار خدمة التموين.

فور اختيار خدمة التموين سيتيح الموقع الخدمات السابقة التي عليك اختيار الخدمة التي ترغب في تنفيذها.

يجب الانتباه أن هناك بعض الخدمات الغير مفعلة والبعض الآخر مفعل.

في حالة أن خدمتك مفعلة يتطلب منك إدخال رقم الهاتف ورقم بطاقة التموين أو رقم بطاقة الرقم القومي.

أهداف بوابة مصر الرقمية 2022

تهدف منصة مصر الرقمية 2022 إلى تحويل المصالح الحكومية الورقية إلى رقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد وهو مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات.

بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع باقي الوزارة لميكنة الخدمات الحكومية التي سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من 6 مليارات جنيه ليكون لدينا حكومة متكاملة رقمية تساعدنا على تقديم كافة الخدمات من مكان واحد «منصة مصر الرقمية».

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

يذكر أن المنصة تقدم أكثر من 135 خدمة حكومية حتى الآن.

يمكن الحصول على خدماتها، من خلال عمل حساب على موقع منصة مصر الرقمية أو تحميل تطبيق الخدمات الرقمية على الهواتف.

يشترط لتسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية استخدام رقمك القومي ورقم المحمول.

تقدم المنصة خدماتها في القطاعات التي يحتاجها المواطن، منها الأحوال المدنية والتموين والشهر وغيرها.

إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى.

يمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على «الشروط والأحكام» الموجودة في بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

خدمات مرتقبة عبر منصة مصر الرقمية 2022

ومن المرتقب أن تتم إتاحة تسديد جميع الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكنك تسديد التالى: غرامات الرخص.