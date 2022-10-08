أكتر من 100 خدمة| رابط موقع مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور

ملايين المصريين يستخدمون بوابة مصر الرقمية لكن أغلبهم يترددون عليها بشكل شبه يومي بغرض الخدمات التموينية لكن البوابة تقدم خدمات إلكترونية عدة وتستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات إلكترونية، وذلك في كل المجالات، سواء الخدمات الخاصة بالتموين، التوثيق، المحاكم وغيرها من الخدمات.

خدمات بوابة مصر الرقمية 2022

وفي مناح مختلفة تفيد بوابة مصر الرقمية الجمهور وخلال السطور التالية تستعرض «الدستور» أبرز الخدمات التي يتيحها موقع مصر الرقمية للقارئ.

10 خدمات من موقع مصر الرقمية

1ـ إصدار بطاقة تموين جديدة.

2ـ بدل فاقد لبطاقة تموين.

3- تحرير توكيل عام قضايا، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

4- إقامة دعوى مدنية.

5- الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

6ـ التظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

7ـ تحرير توكيل بيع مركبة.

8ـ تحرير توكيل إدارة مركبة.

9ـ استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

10ـ التأكد من صحة بيانات مركبة.

خدمات مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور

- رخص تتيح مجموعة من الخدمات الخاصة بالتعاملات على السيارات، ومنها "استعلام عن مخالفة رخصة القيادة، تظلم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر".

- مركباتي تتيح مجموعة من الخدمات المتعلقة برخص السيارات، منها "تظلم على مخالفة رخص مركبة، تجديد رخصة مركبة، إصدار بدل تالف رخصة مركبة، إصدار بدل فاقد رخصة مركبة، سداد المخالفات، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر".

خطوات إنشاء حساب على موقع مصر الرقمية 2022

عدد من الخطوات، يجب اتباعها لإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة، وتتمثل تلك الخطوات في:-

- تحميل تطبيق بوابة مصر الرقمية للهواتف الذكية، باسم الخدمات الرقمية، أو الدخول من خلال البوابة الإلكترونية من هنا: اضغط هنا.

- اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد الموجودة على يسار الشاشة.

- ملء البيانات المطلوبة "الرقم القومي - رقم المصنع للبطاقة الشخصية - اسم الوالدة"، واتباع باقي الخطوات.

- ستصلك رسالة تأكيد على رقم الموبايل الذي سجلته أو البريد الإلكتروني الذي سجلته.

- يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقمك القومي ورقم المحمول، والذي يجب أن يكون مسجلًا باسمك.

- اكتب الرقم السري واحتفظ به للدخول مرات أخرى.

- اختيار قسم الخدمة التي تريدها بين 8 أقسام، وهي "التموين- التوثيق - مركباتي - الشهر العقاري - رخصي - السجل التجاري - المحاكم - الضرائب العقارية".

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