متاح.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

توفر الدولة الكثير من الخدمات لذوي الهمم أهمها بطاقة الخدمات المتكاملة التي جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أنواع الرعاية والدعم لذوي الهمم، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفر لهم كل أنواع الدعم تسهيلًا وتيسيرًا عليهم.

ويستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة، للتعرف على نتيجة طلبهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يستطيع المواطنون من ذوي الهمم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg/index.html، وبعدها اتباع الخطوات التالية:

اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.

عليك إدخال الرقم القومي كاملًا

اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

ويوضح الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنواع حالة الطلب وهي بيانات أساسية، فيجب الذهاب فى التاريخ والوقت المحددين أعلاه لإجراء الكشف الطبي

غير مستوفي الأوراق: يجب تجهيز الأبحاث والإشاعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي

وبعد إتمام الكشف تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل

ووقت إعادة عرض يجب الذهاب الى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

ثم تم تحويل الطلب للتضامن وإرسال التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة لحصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وتضمنت صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4 فى 6، شهادة الميلاد و3 صور من أصل الشهادة، التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوي الهمم الذين تقدموا للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، طبقًا للشروط المنصوص عليها والمعلنة مع المرحلة الأولى.