الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022 بالرقم القومي

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
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الكشف الطبي لسيارات المعاقين واجتيازه يعد أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الدولة لحصولهم على سيارة معفاة من الجمارك، وهى أحد المزايا التي خصصتها الدولة لذوي الهمم، بجانب بطاقة الخدمات المتكاملة ، وتأتي هذه المزايا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير معيشة كريمة لذوي الهمم وتوفير كل سبل الدعم لهم.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022

وتوضح الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين وشروط الحصول عليها.

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية من خلال هذا الرابط من هنا، ثم الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة، واختر نتيجة التقارير الطبية من الخيارات الموضحة أمامك، وعليك إدخال كافة البيانات المطلوبة للراغب في الحصول على السيارة منها الرقم القومي وكلمة السر.

كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

متاح.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

ثم انقر على زر الاستعلام، لتظهر أمامك النتيجة التي ترغب في الحصول عليها، ويتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك بصورة يومية في تمام الساعة 1 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية كما هو موضح على الموقع الرسمي.

حجز موعد الكشف الطبى للحصول على سيارة 

ويستطيع المعاقين طالبى الحصول على سيارة معفاة من الجمارك حجز مواعيد الكشف الطبى من خلال هذا الرابط من هنا.

 وبعد الدخول عليه يجب كتابة البيانات الشخصية وانتظار رسالة على الموبايل لاستكمال إجراءات الحجز، وكتابة الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، وكتابة الاسم، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية، وعنوان السكن بالتفصيل ويشمل محافظة السكن، مدينة السكن، العنوان، ثم كتابة الوظيفة، ثم كتابة رقم التليفون بطريقة صحيحة لأنه سوف تصلك رسالة قصيرة لاستكمال الحجز  مع العلم ان الكود لا يتغير فى حال وصوله سابقا تابع بنفس الكود، ثم تحديد نوع الإعاقة.  

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وحددت شروط الحصول على سيارة معاقين ومنها ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، وأن لا  تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc، ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة، و يتم مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون ، ويمنع التصرف في او بيع السيارة  قبل مرور خمس سنوات من الحصول عليها وإعفائها من الجمارك، واجتياز الكشف الطبي للتعرف على قدرة الشخص على قيادة سيارة معاقين من خلال القومسيون الطبي، والحصول على  تقرير مفصل من المجلس الأعلى للإعاقة مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين.

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