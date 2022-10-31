يبدأ المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة صرف الدعم النقدى الخاص بهم بدءًا من غد الثلاثاء 1 نوفمبر، وهو الدعم الذي توفره الدولة للأسر الاولى بالرعاية ومحدودي الدخل وفق عدد من الشروط.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم عدد جديد من الأسر لبرنامج تكافل وكرامة، وتتيح للمتقدمين تقديم شكاوى تكافل وكرامة عبر موقعها الالكتروني، للتظلم على طلبهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

شكاوى تكافل وكرامة

يستطيع المتقدمون للحصول على معاش تكافل وكرامة التظلم على رفض طلبهم من خلال الدخول عبر هذا الرابط هنا، بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة ثم الضغط على استعلام.

وتصل قيمة معاش تكافل وكرامة للأيتام 350 جنيهًا، ولكبار السن 450 جنيهًا، ولذوي الهمم: 450 جنيهًا، وللأسر المستفيدة: 500 جنيه.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على تكافل وكرامة ومنها أن لا يكون المتقدم للمعاش يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية ، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

عدم امتلاك المتقدم للحصول على معاش البرنامج ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجله أو غير مسجله)، ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثة أو أكثر)، العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأمينى)، العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (دون اشتراك تأمينى) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع ).