تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg

يقدم موقع الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg العديد من الخدمات للمواطنين المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين في الإعلانات التي تم طرحها في جميع المدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

ويجب تسجيل دخول على موقع الاسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg بالرقم القومي للاستفادة من خدمات الموقع التي تضم: مركز خدمة المواطنين، طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية، طلب تصحيح البيانات، طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، طلب إعادة الاستعلام الميداني، تقديم إفادة مخالصة سداد القرض، طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة، طلب تنازل عن إعلان سابق، طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية، طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص، تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات، طلب تغيير جهة التمويل.

موقع الإسكان الاجتماعي تسجيل دخول

ولمعرفة خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية

إذا كان قد سبق لك تسجيل بياناتك من قبل اضغط هنـــــا موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، وإذا كنت مستخدم جديد اتبع الخطوات.

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا shmff.gov.eg.

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي

ونقدم بعض الاستفسارات المجاب عنها من قبل موقع الاسكان الاجتماعي للمستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي

هل من المُمكن اختيار العمارة أو الدور أو الوحدة المُخصصه لي؟

لا يمكن ذلك حيث أن التخصيص يتم آلياً بالنظام الآلي للصندوق ويتم اختيار الوحدات بشكل عشوائي.

هل من المُمكن تعديل الوحدة المُخصصه لي؟

يمكن ذلك فى حالة وجود ظروف مرضية موثقة بمُستندات رسمية من جهة حكومية (كومسيون طبي/2 شهادة مرضية من مستشفى حكومية مختوم بشعار الجمهورية) حيث يتم تحرير طلب بمكتب خدمة المواطنين بوزارة الإسكان. وفى حاله قبول الطلب يتم التعديل من الدور الأرضى للأخير أو الأخير للأرضى فقط.

ما هى آلية استرداد مقدم الحجز؟

فى حالة عدم التخصيص للوحدة السكنية يتم الاسترداد من اي فرع لبنك التعمير والإسكان بموجب إيصال الدفع اما في حالة التخصيص للوحدة السكنية على المواطن الذهاب إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر الوزارة لتحرير طلب يفيد عدم الرغبة فى استكمال الإجراءات.