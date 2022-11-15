موقع الاسكان الاجتماعي.. استعلام عن حالة طلب بالرقم القومي

أغلقت وزارة الإسكان باب الحصول على شقة الاسكان الاجتماعي في 10 نوفمبر الجار ي فزاد البحث عن كيفية الاستعلام عن حالة طلب الحصول على الشقة، خاصة أن هناك أكثر من إعلان للشقق يتم الاستعلام عنه سواء الإعلان 16 أو المتقدمين الذين لم يستلموا شقق الاعلان العاشر حتى الآن.

وتقدم الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لشقق الإعلان 16 وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي للمتقدمين لها .

استعلام عن حالة طلب عبر موقع الاسكان الاجتماعي

أولًا الدخول عبر موقع الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي https://cservices.shmff.gov.eg/

ثانيًا اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب بالضغط على «استعلام عن حالة الطلب».

ثالثًا ستظهر أمام الراغب في الاستعلام عن حالة الطلب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها، قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

رابعًا قم بإدخال كلمة السر الخاصة بك على موقع الاسكان الاجتماعي ، والذي قام بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

خامسًا ستظهر حالة الطلب الخاصة بك ، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، ليستطيع المواطن معرفة سبب تأخير استلام الشقة الخاصة به.

وكانت وزارة الاسكان قد مددت مهلة التسجيل على الموقع الإلكتروني موقع الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للحصول على شقة الاسكان الخاصة بـ الإعلان 16 حتى 10 نوفمبر الجاري، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 3"، استجابة لرغبة المواطنين الذين لم يقوموا برفع أوراقهم على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

أسعار شقق الإسكان

وأكدت أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6 آلاف جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهريا للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13 ألف جنيه شهريا للفرد الأعزب و18 ألف جنيه شهريا للأسرة.