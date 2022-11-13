الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

المعاشات
المعاشات
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أتاح موقع الهيئة القومية للتأمين رابط للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022 ، بعد أن تحملت الدولة 35 مليار جنيه لصرفها منذ عام 2020.

وتقدمت نقابة المعاشات بقضية ضد وزارة المالية لتدبير مستحقات أصحاب المعاشات، وقامت محكمة القضاء الإداري بتحديد جلسة 5 ديسمبر القادم للنظر في القضية 

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الرابط التالي: https://nosi.gov.eg

وبعد الدخول على الرابط لابد من تسجيل الدخول أولًا، وذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة، و إدخال الإسم الأول للأم باللغة العربية، و إدخال الرقم القومي والرقم التأميني، وكذلك إدخال العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني، كما يتطلب إدخال وسيلة الاتصال سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

٥ ديسمبر.. نظر دعوى «صرف العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات

رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

وبعد إتمام عملية التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال  الضغط على أيقونة الاستعلام  بعد إدخال بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول، ثم الضغط على إرسال طلب.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

يبدأ أصحاب المعاشات بصرف معاشات شهر ديسمبر بداية الشهر الجاري بالزيادات الجديدة التي بلغت 300 جنيه وهى منحة أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كإعانة غلاء لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات أيضًا.

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وحسب وزارة التضامن الاجتماعي يتم صرف معاشات شهر ديسمبر في 1 ديسمبر المقبل الموافق الخميس لأصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه حيث  يمكنهم صرف معاشات شهر ديسمبر  1 و2 ديسمبر 2022.

وحددت وزارة المالية السبت والأحد  3 و4 ديسمبر لمن يحصلون على 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويمكن لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه صرف معاشاتهم الاثنين و الثلاثاء  5 و6 ديسمبر المقبل وفقًا لجدول وزارة المالية، ويتم سحب المعاش من عدة منافذ سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي أو من البريد المصري المنتشر فروعه في كافة المحافظات.

العلاوات الخمس المعاشات الهيئة القومية للتأمين وزارة التضامن الاجتماعي وزارة المالية صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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