الإثنين 14 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استعلام كشف تكافل وكرامة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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توفر الدولة معاش تكافل وكرامة للمعاقين وأيضًا للأسر الأولى بالرعاية وفق بعض الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الالكتروني، ويحصل المعاقين على معاش تكافل وكرامة عقب القيام بالكشف الطبي للتأكد من درجة الإعاقة، وتوضح الدستور في التقرير التالي رابط استعلام معاش تكافل وكرامة ٢٠٢٢ وشروط الحصول عليه من الأسر الأولى بالرعاية .

رابط استعلام كشف تكافل وكرامة للمعاقين 

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة كشف تكافل وكرامة للحصول على المعاش من خلال الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هذا الرابط "هنا"، ثم اختيار الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة، ثم إدخال الرقم القومي لذوي الإعاقة والضغط على زر بحث وستظهر بعدها حالة الطلب.

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رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومى والاسم عبر الموقع الرسمى

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها التالي : 

-أن لايكون المتقدم للمعاش يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.

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-أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

-تقديم كافة المستندات الداعمة اللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

-أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

-عدم وجود أى من موانع الصرف مثل ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )، إيجار ارض زراعيه ( فدان فأكثر )، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله وغير مسجله )، ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثة أو أكثر )، العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )، العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون اشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

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